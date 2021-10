Elhanyagolták a Vérmezőt is

Megosztás itt:

– Az I. kerületi önkormányzat harmincmillió forintot ad a fővárosnak, miközben Karácsony Gergely heti tízmillió forintot költ a Facebook-oldalára – közölte a Magyar Nemzettel Böröcz László országgyűlési képviselő azzal kapcsolatban, hogy a helyi önkormányzat biztosított forrásokat a Vérmező zöldfelületeinek rehabilitációjára. Mint ismert, V. Naszályi Márta párbeszédes polgármester már 2020-ban is tárgyalásokat kezdeményezett a fővárossal arról, hogy a Vérmező fővárosi fenntartásból kerüljön kerületi gondnokság alá, mert a növényzet pusztulásnak indult a Főkert hanyagsága miatt. Az önkormányzat a kopár aljnövényzetet kívánta volna rehabilitálni.

Végül arról döntöttek, hogy ezt a munkát a Főkertnek kell megvalósítania, fővárosi költségvetésből. Idén tavaszig azonban nem volt látható nyoma a fővárosi cég munkájának, ezért a párbeszédes polgármester, aki nem mellesleg Karácsony Gergely főpolgármester párttársa is egyben, egy személyben döntött arról, hogy harmincmillió forinttal megtámogatja a főváros kertészeti cégét a budavári adófizetők pénzéből. Mindezt pedig a veszélyhelyzet utolsó hónapjában tette, a testület és a lakosság jóváhagyása nélkül.

Az előterjesztésben kikötötték, hogy a forrást a Vérmező parkfenntartására adják. Ez azért is kifogásolható, mert a park fenntartása a főváros kötelezettsége, és a költségeket az erre előirányzott forrásból kellene biztosítani. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy ha a park fenntartására az I. kerület adja a forrást, akkor a fővárosi költségvetésben erre szánt összeget mire fordította vagy mire kívánja fordítani a főváros. Feltehetőleg dupla könyvelés történt, mert a Főkert költségvetése hamarabb elkészült, mint hogy V. Naszályi kisegítette volna a fővárosi kertészeti céget.

– A Vérmező karbantartása a főváros dolga lett volna eddig is, többek között erre való az a pénz, amit elvonnak a kerületektől és bemegy egy közös kasszába. Nyilván, ha a Vérmezőt a főváros átadná a kerületnek, akkor elvárható lenne, hogy erre a célra ne vonjanak el pénzt a budavári önkormányzattól – mondta Böröcz László. Megerősítette: ha a fővárosé a fenntartás joga, akkor neki kellene finanszíroznia a park gondozását is.

– Nonszensz, hogy a fővárosnak erre harmincmilliót ad a kerület, és hiába hivatkoznak arra, hogy a kormány elvont forrásokat. Ezzel együtt ugyanis feladatokat is átvett a kabinet, ráadásul a 2021-es költségvetésben jóval több pénz szerepel költségvetési támogatásként, mint a tavalyiban. Korábban a fővárosnál volt egy komolyabb tartalék, ezek szerint azt is felélték, csak nem tudjuk, hogy mire – összegezte a véleményét az országgyűlési képviselő.

Nem az első eset, hogy a kerületi önkormányzatoknak kell kisegíteni a Karácsony Gergely vezette fővárost, mert képtelenek ellátni kertészeti és városüzemeltetési feladataikat. Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület kormánypárti polgármestere például egy évig kérlelte a fővárost, hogy a Hild téri játszóteret adják a kerület kezelésébe, mert Karácsony Gergely regnálása óta hajléktalantanyává változott az elkerített park, miközben megszűnt a terület őrzése. Végül a főváros belement a fenntartócserébe, de csak úgy, ha Belváros-Lipótváros átvállalja az ezzel járó összes költséget, az erre előirányzott forrást pedig megtartották az FKF költségvetésében. Lapunk úgy tudja, a kerületnek a szemétkosarak számának növelése is jelentős költségnövekedést okozott, mert a főváros leszereltette az általuk ürítendő kukák egyharmadát.

A baloldali vezetésű Erzsébetváros is megelégelte, hogy egyre koszosabbak a kerület utcái. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen arról döntöttek, hogy a hatvanezer négyzetméternyi fővárosi fenntartású járdát is takarítani fogják Karácsonyék helyett. Ez a gyakorlat azonban hivatalos megállapodás nélkül szabálytalan, és felveti a hűtlen kezelés gyanúját is.

