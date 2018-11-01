A Hír TV belföldi hírei

2018. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK
ORBÁN VIKTOR: TISZA ISTVÁN NEM BÚJT MÁSOK MÖGÉ, NEM MENEKÜLT KÜLFÖLDRE, NEM ÁRULT EL SENKIT, HANEM VÁLLALTA A SORSÁT.
FELJELENTETTE A FIDESZ DEMETER MÁRTA LMP-S KÉPVISELÕT HIVATALI VISSZAÉLÉS ÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL VALÓ VISSZAÉLÉS MIATT.
BÖRÖCZ LÁSZLÓ: DEMETER OLYAN KATONAI ADATOKAT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA, MELYEK AZ ENSZ CIPRUSI MISSZIÓJÁRÓL SZÓLNAK, ÉS 30 ÉVIG TITKOSAK.
ELEMZÕ: A CSOK KIBÕVÍTÉSE MEGDUPLÁZHATJA AZ IGÉNYBEVEVÕK KÖRÉT.
A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN.
A KORMÁNY 26,4 MRD FT-OT BIZTOSÍT A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA MAGYAR KÖZLÖNY.
PÁRBESZÉD: MIVEL A KORMÁNY FINANSZÍROZÁSÁVAL INDULT ÚJRA A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS, A LAKOSSÁG KÉTSZER FIZETI MEG A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJÁT.
UNGÁR PÉTER: AZ LMP ÉS A JOBBIK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LEGYÕZHETÕ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON.
10 MILLIÁRDOS PÁLYÁZATI KERET NYÍLT A KISGYERMEKET NEVELÕK MUNKAVÁLLALÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
MUNKACSOPORTOT HOZ LÉTRE A KORMÁNY AZ EURÓPAI HATÁRREGISZTRÁCIÓS ÉS UTASINFORMÁCIÓS RENDSZER KOORDINÁLÁSÁRA.
JOBBIK: CSATLAKOZNI KELL AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGHEZ!
NOVEMBER 1-TÕL MÁR CSAK AZ IDÉN MÁRCIUSBAN MEGJELENT, MEGÚJULT 1000 FORINTOS BANKJEGYEKKEL LEHET FIZETNI.
A LÁTOGATÓK ELÕTT IS ÚJRANYITOTT 3 ÉS FÉL ÉV UTÁN A SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM.
BOTRÁNYOS KIJELENTÉSE MIATT TÖRTÉNELEMKÖNYVET KÜLDÖTT JEAN-CLAUDE JUNCKERNEK A SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ, UJHELYI ISTVÁN.
THE TIMES: LONDON ÉS BRÜSSZEL IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓVAL.
A BREXIT UTÁN A BRIT PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ CÉGEK TOVÁBBRA IS HOZZÁFÉRNEK AZ EURÓPAI PIACOKHOZ.
DONALD TRUMP 15 EZER KATONÁT IS KÜLDENE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK DÉLI HATÁRAIHOZ A KÖZELEDÕ MIGRÁNSKARAVÁNOK MIATT.
AUSZTRIA KILÉP AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJA ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATÁBÓL.
A TERVEZET ELMOSSA A TÖRVÉNYES ÉS AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGET MAGYAR IDÕK.
POLITOLÓGUS: AZ ENSZ-BEN VÉGBEMENÕ FOLYAMATOK MEGOSZTJÁK AZ EURÓPAI UNIÓT, AZ EURÓPAI ÁLLAMOKAT.
IFJ. LOMNICI ZOLTÁN: VÁLSÁGBAN VANNAK A BALOLDALI PÁRTOK EURÓPÁBAN.
MOSZKVA GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓKAT VEZET BE KIJEVVEL SZEMBEN, AMELY 322 UKRÁN ÁLLAMPOLGÁRRA ÉS 68 VÁLLALATRA TERJED KI.
BOMBA ROBBANT AZ OROSZ NEMZETBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG SZÉKHÁZÁBAN ARHANGELSZKBEN, EGY EMBER MEGHALT, HÁROM SÚLYOSAN MEGSEBESÜLT.
EGY 17 ÉVES HELYI LAKOS KÖVETTE EL AZ ARHANGELSZKI ROBBANTÁST, Õ IS MEGHALT A MERÉNYLETBEN.
A ROBBANTÁST TERRORTÁMADÁSNAK MINÕSÍTETTÉK.
A PITTSBURGHI LÖVÖLDÖZÉS ELKÖVETÕJE ELLEN 44 RENDBELI BÛNCSELEKMÉNY MIATT EMELTEK VÁDAT.
A KÖZEPES ÉS RÖVID HATÓTÁVOLSÁGÚ NUKLEÁRIS ESZKÖZÖK FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉSRÕL EGYEZTETTEK A NATO-OROSZORSZÁG TANÁCS ÜLÉSÉN.
TÖRÖK LAP: AMERIKA FEGYVEREKET KÜLDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZETNEK SZÍRIÁBA ARANYÉRT ÉS MÛKINCSEKÉRT CSERÉBE.
LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER AFGANISZTÁNBAN, A FEDÉLZETEN TARTÓZKODÓ 25 EMBER MEGHALT.
MEGTALÁLTÁK AZ INDONÉZ HATÓSÁGOK A FEDÉLZETÉN 189 EMBERREL LEZUHANT UTASSZÁLLÍTÓ EGYIK DARABJÁT.
BÚVÁROK MEGTALÁLTÁK ÉS FELHOZTÁK A LEZUHANT INDONÉZ REPÜLÕGÉP EGYIK FEKETEDOBOZÁT.
AZONNAL MEGFOJTOTTÁK A SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, AMINT BELÉPETT A TÖRÖKORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGRE KÖZÖLTE A VIZSGÁLÓ HATÓSÁG.
ALKOTMÁNYELLENESNEK NYILVÁNÍTOTTA MEXIKÓ A MARIHUÁNA TELJES TILALMÁT, EZZEL UTAT ADOTT A KÖNNYÛDROG-FOGYASZTÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK.
MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ M7-ES AUTÓPÁLYA FÕVÁROSBÓL KIVEZETÕ OLDALÁN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZON NAGY A TORLÓDÁS.
KATASZTRÓFAVÉDELEM: MEGHALT EGY FÉRFI AMIKOR AUTÓJÁVAL LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD A TÁVHÕVEZETÉK ALÁ SZORULT, TATABÁNYÁN.
NOV. 1-JÉN A SZOMBATI, 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK.
12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.
KOKAINKERESKEDELEM MIATT ÕRIZETBE VETTEK 3 EMBERT BUDAPESTEN, A LEFOGLALT DROG PIACI ÉRTÉKE MEGHALADJA AZ 50 MILLIÓ FORINTOT.