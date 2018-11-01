A Hír TV belföldi hírei

2018. november 1.,
csütörtök, Marianna napja

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Nyolcszázötvenezer fővel nő a behívhatók száma

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A Ház előtt a Magyar Honvédség szervezeti átalakításáról szóló javaslat.

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Gyomorforgató, amit Gyurcsány művelt

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Meghalt a kislány, akinek rosszulléte miatt leszállt egy repülőgép Budapesten

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2020 vége lehet a határidő a fúrt kutak bejelentésére

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Néhány hallgató egy átlagos általános iskolás szintjén van

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Újabb kilakoltatás: 18 millióból lett 76 millió

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El Clásico: Nagy zakót mért a Barca a Real Madridra

Szellemek, zombik, boszorkányok rohama

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Szörnyek, lidércek és csontvázak lepték el a zalaegerszegi Parkerdő területét szerdán este.

A hallgatók negyede kihullik az első év után

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A hallgatók több mint fele halogatja a tanulást és rossz tanulási stratégiát választ.

ifj. Lomnici Zoltán: általános az európai baloldal válsága

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A baloldal hagyományosan erős volt Európában a második világháborút követően.

Távhővezeték alá szorult, azonnal meghalt

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Halálos baleset történt Tatabányán. A vezető azonnal életét vesztette.

Bevonták a régi ezrest

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November 1-től már csak az új 1000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni.

Megvan az indonéz gép fekete doboza

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A feketedoboz a gép törmelékei között, a tengerfenék homokjában volt.

Bakondi: Sok sebből vérzik az ENSZ migrációs csomagja

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Ausztriának is elege lett.

„Repülős Márti” nem mérte fel a helyzetet

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A Lapzártában Demeter Márta lukra futásáról is szó volt.

Ismét a Jobbikkal való összefogás mellett érvelt Ungár Péter

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A Hír TV Magyarország Élőben című műsorában azt mondta: az ellenzéknek saját politikát kell mutatni a belharcok helyett.

Merkel „willkommenje” nagy hiba volt

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A CDU-elnök távozásához migrációs politikájának is köze lehet.

Ujhelyi történelemkönyvet küldött Junckernek

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Az Európai Bizottság elnökének botrányos kijelentése miatt tette ezt a szocialista európai parlamenti képviselő.

Bakondi György: A magyar emberek biztonsága mindennél fontosabb

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Aktivizálódnak a migránsok a Nyugat-Balkánon.

A tóból is jelezni fogják a vihart a Balatonon

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A rendszert a következő időszakban fejleszteni fogják.

Apáti: Egy ketrecbe zárt farkasnak éreztem magam

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A Jobbikból kilépett politikus a Mi Hazánkkal tárgyal, szerinte még több távozója lehet a Jobbiknak.