Elhalasztotta képviselőjelöltjeik kiválasztásának nyilvános folyamatát a Tisza Párt + videó

Megosztás itt:

A Tisza párt elnöke januárban az ATV-ben beszélt arról, hogy hiába nincs meg a 106 országgyűlési képviselőjelöltje a pártnak, de felgyorsítják a kiválasztási folyamatot. Még a júliusi kampányindítójukon sem voltak képviselő aspiránsaik, csak egy jelölt személye biztos, mégpedig a Magyar Péteré, ő nem kap kihívót párton belül és ezt úgy magyarázta a Tisza elnöke, hogy senkit sem akartak kitenni annak, hogy vele kelljen versenyeznie.

A párt újdonsült alelnöke lebuktatta Magyar Pétert, miszerint nincsenek meg a jelöltek. . Egy podcastben arról beszélt, hogy neki fogalma sincs kik lesznek az indulók. Forsthoffer Ágnes ráadásul arról sem tudott, hogy őt elindítják-e. A Nézőpont Intézet elemzője szerint az, hogy a Tisza Párt nem mutatja be az ígért időre jelöltjeit bizonyíték arra, hogy a pártelnök felkészületlen és ez bizonytalanságot mutat a párt részéről.