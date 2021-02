Elhalasztják Orbán Viktor évértékelőjét

1707 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 387 462-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 70 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 706 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 77 583 főre csökkent. 3755 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 312-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig több mint 335 ezer embert oltottak be, közülük 128 ezren már a második adagot is megkapták. Nő a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, a növekedést feltehetően a vírus brit mutációjának magyarországi terjedése okozza - mondta az országos tiszti főorvos vasárnap a közmédiának. A koronavírus brit mutációját hazánk különböző területein, eddig 69 esetben igazolták - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Butaság és rendkívül veszélyes - így jellemezte a DK követelését a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, mely elvárás szerint a Gyurcsány-párt vezette kerületekben csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltanának. Ne éljenek a kormány kínálta kedvezménnyel és fizessék be az iparűzési adót - erre buzdítja a budapesti vállalkozásokat Karácsony Gergely. A Fidesz úgy reagált: a baloldal a nehéz helyzetben csak adóemelésben, megszorításokban és elbocsátásban tud gondolkodni. Több mint négyszer annyi első házas vette igénybe a havi ötezer forintos állami támogatást, mint 2015-ben, az Európai Unióban egyedülálló adókedvezmény bevezetésének évében - tájékoztat Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére is pályázhatnak hétfőtől a kistelepülések a Magyar falu programban - hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádióban. Hétfőtől nyújthatók be a támogatási kérelmek az újraindítási akcióterv részét képező, több mint tízmilliárd forint keretösszegű Építő-5 programra - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A gazdaság újraindításához is hozzájárul az új építésű házak, lakások vásárlásának vagy építtetésének áfacsökkentése – közölte Zsigó Róbert államtitkár a közösségi oldalán. Az egyetemi struktúrákat azért kell megújítani hazánkban, hogy a hallgatók versenyképes tudást kapjanak - mondta a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos a Bayer showban. Egy hét alatt már több mint százezren töltötték ki a kormány állatvédelemről szóló online kérdőívét - jelentette be Ovádi Péter, a nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Schneider Kinga, a Noé Állatotthon Alapítvány szóvivője fontosnak tartja, hogy a kormány foglalkozik az állattartás, az állatvédelem kérdésével, és ehhez kérdőívet állított össze. A világon 108,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,4 millió, a gyógyultaké 60,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Gyorsított eljárással engedélyeztetik majd az új típusú koronavírus fokozottan fertőzőképes mutációi ellen kifejlesztett oltásokat az Európai Unióban - mondta az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa. Több mint négyezer adag, koronavírus elleni védőoltást ajándékozott Szerbia Észak-Macedóniának, az átadási ceremónián a két ország határán Aleksandar Vucic szerb elnök és Zoran Zaev észak-macedón miniszterelnök vett részt. Tizennégynapos szükségállapotot hirdetett ki hétfőtől Csehországban a koronavírusjárvány miatt a kormány. Beutazási tilalom lépett életbe ma hajnaltól az ausztriai Tirolból Németországba utazni szándékozók számára, mivel az osztrák tartomány a koronavírus dél-afrikai mutációja miatt az egyik fertőzési gócponttá vált Európában. Ezzel egyidejűleg Olaszország is szigorított a beutazási feltételeken az Ausztriából érkezőkre vonatkozóan. Egyetlen koronavírus elleni vakcinát sem kapott eddig több nyugat-balkáni állam. Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia és Koszovó még mindig az első vakcinaszállítmányra vár. Mindhárom balkáni állam a Covax globális kezdeményezéstől remél oltóanyagot. Szerbiában már 803 319-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját, és már az újraoltás is megkezdődött, ezzel beoltottság tekintetében Szerbia a második helyen áll Európában. Horvátországban 70 ezer embert terveznek beoltani a jövő héten a koronavírus ellen, többet, mint egész januárban - írta a Jutarnji List című horvát napilap. Ukrajnában mára alig több mint háromezer, a megelőző napinál mintegy kétezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, ugyanakkor megint nagyon sokan kerültek kórházba. A luxemburgi kormány az éjszakai kijárási tilalom meghosszabbítása mellett döntött. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - közölte Nadhim Zahawi, a brit oltási program irányításáért felelős egészségügyi államtitkár. Oroszországban mára október 15. óta a legkevesebb új fertőzöttet diagnosztizálták, a számon tartott aktív fertőzöttek száma pedig 400 ezer alá csökkent. Japán jóváhagyta az amerikai Pfizer és a német partnercég, a BioNTech által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinát - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. Háromnapos karantént rendeltek el az új-zélandi Aucklandben azt követően, hogy három koronavírus-fertőzést regisztráltak a városban - derül ki az ország miniszterelnökének bejelentéséből. Az Egyesült Államok az utóbbi években ártott a multilaterális együttműködésnek és az Egészségügyi Világszervezetnek, nem kellene ujjal mutogatnia Kínára és más olyan országokra, amelyek támogatták a WHO-t a koronavírus-járvány során. Felmentette Donald Trump korábbi amerikai elnököt szombaton az Egyesült Államok szenátusa az ellene - lázadás szítása vádjával - indított alkotmányos felelőssége vonási eljárás végén. A demokrácia törékeny, és minden amerikainak kötelessége megvédenie az igazságot - reagált Joe Biden amerikai elnök arra, hogy a szenátus felmentette elődjét, Donald Trumpot az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárásban. Az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus mellett tartott tüntetések Oroszország ellenfeleinek próbálkozásai, hogy kihasználják az elégedetlenséget az orosz lakosság körében - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Óscar Ugarte személyében szombaton beiktatták Peru ötödik egészségügyi miniszterét a koronavírus-járvány tavaly év eleji kitörése óta. A szír lakosság csaknem kétharmadának nem biztosított az élelmiszer-ellátása - közölte a Világélelmezési Program. Több mint 80-an haltak meg a nyugat-jemeni Márib tartományban a kormányerők és a síita húszi lázadók közt dúló heves harcokban az utóbbi napban - közölték a helyi hatóságok. A kilencedik napja tartó folyamatos tiltakozások részeként ismét százezrek vonultak az utcákra vasárnap országszerte Mianmarban, hogy a február 1-jén végrehajtott katonai hatalomátvétel ellen tiltakozzanak. Mintegy negyven migránst vett fel az Open Arms civil hajó Málta partjainál egy rozoga bárkáról szombaton - közölte a hajót üzemeltető azonos nevű spanyol civil szervezet. Hárman életüket vesztették és hárman megsérültek két lavina miatt a szlovén Alpokban - közölte a helyi rendőrség. Ötvenre emelkedett az észak-indiai gleccserszakadás halálos áldozatainak a száma, 154 embert még mindig keresnek. Ismeretlen tettesek megrongálták Petőfi Sándornak a kelet-szlavóniai Harasztiban lévő egyetlen horvátországi kültéri mellszobrát - közölte Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke. A BRFK munkatársai elfogtak egy macedón férfit, aki ellen nemzetközi körözés volt érvényben. A férfi ellen az olasz hatóság körözést rendelt el „a schengeni államokba történő beutazás és tartózkodás megtagadása 3. ország állampolgárával szemben” címen. MÁV: Befejeződött a Nyugati pályaudvar csarnokának tetőszerkezet-építése, a megújult csarnokot tanévkezdéskor adják el. Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt. Folytatódik az árhullám levonulása a Felső-Tiszán - tette közzé a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a honlapján. Egyes szakaszokon szünetel a kompátkelés, és utakat zártak le a Tisza és a Sajó áradása miatt - közölte az Útinform. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 2:2; MOL Fehérvár FC-MTK Budapest FC 1:2 Férfi kézilabda NB I: port36-Komló - HE-DO B.Braun Gyöngyös 29:26 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-MTK Budapest 29:29 Nyártól ismét a spanyol Ambros Martín lesz a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzője. Kapitány Péter hatszoros magyar bajnok lett a Magyar Tollaslabda Szövetség elnöke.