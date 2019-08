Elfogtak három férfit a rákospalotai gyilkossággal összefüggésben

Több mint 376 millió forint vis maior támogatást ítélt oda a napokban Pintér Sándor belügyminiszter, amelyből 27 település kap központi segítséget – erről adott tájékoztatást a Kormány.hu. Évi 17 milliárd forinttal, 2020-tól 2030-ig összesen 170 milliárd forinttal tervezi a kormány támogatni az öntözés fejlesztését – jelentette be Farkas Sándor a VIII. Hajdúsági Expón. Idén 4 százalék feletti lehet a gazdasági növekedés, de érdemes figyelni a kedvezőtlen hatásokra is - mondta Boros Imre közgazdász az köztelevízióban. Az LMP is aggályosnak tartja az ellenzéki összefogást Csepelen. Korábban a Momentum jelezte, hogy felbontják a megállapodást, mert egy elítélt MSZP-s került a lista második helyére. Az EU magyarországi lakcímmel rendelkező, de nem magyar állampolgárai automatikusan felkerülnek az október 13-i önkormányzati választás névjegyzékébe. Nem cáfolja a zaklatási vádakat, Donáth László evangélikus lelkész, mert szerinte azok egyelőre csak sajtóvádak – írja a 888.hu. Lakásbérleti szerződést érdemes közjegyző előtt megkötni, mert az közvetlenül végrehajtható - figyelmeztetett Böröcz Helga közjegyző. Négy bronzérmet szereztek a magyar fiatalok a Keszthelyen megrendezett 13. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián. Miniszterelnökség: meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását. Az Iszlám Állam felszámolásával a terrorveszély nem múlt el, sőt, azzal, hogy a szervezet katonáinak egy része visszatér Európába, még fokozódhat is - erről beszélt Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1-en. A demográfiai helyzet javításához a gyermekvállalás útjában álló akadályok lebontásán túl mentalitásváltásra is szükség van - erről Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszélt Gyergyószentmiklóson. Közel hétszázezer forintnak megfelelő bírságot róttak ki a Csíki Sör cégre a román hatóságok, amiért magyar nyelven hirdetett Székelyföldön - számolt be erről a Mandiner hírportál. Ismét a bukaresti kormány székháza elé vonultak a szabadságukra hazaérkezett, külföldön dolgozó román vendégmunkások, akikhez a hazai jobbkép ellenzék hívei is csatlakoztak. A tüntetők a tavalyi karhatalmi erőszak kitervelőinek és végrehajtóinak felelősségre vonását és a Viorica Dancila vezette szociálliberális kormány távozását követelik. Őrizetbe vette a rendőrség egy moszkvai tiltakozó megmozdulás előtt Ljubov Szobol orosz politikust, Alekszij Navalnij ismert ellenzéki politikus szövetségesét. Lövöldözés volt a norvég főváros, Oslo közelében egy mecsetben, egy ember megsebesült, egy gyanúsítottat a hatóságok őrizetbe vettek. Az Orvosok Határok Nélkül aktivistái 85, az Open Arms munkatársai pedig 39 illegális bevándorló életét mentették meg a Földközi-tengeren. Fejszével fenyegetőzött egy tunéziai migráns egy olaszországi befogadóközpontban, mert nem ízlett neki az étel - értesült a V4 nemzetközi hírügynökség. Elutasította az afgán elnök, hogy az országában dúló fegyveres konfliktusba külföldről avatkozzanak be. Eközben az Egyesült Államok és a kormányellenes tálibok szerint a köztük folytatott tárgyalások közelednek a békeszerződéshez. Súlyos összecsapások törtek ki a Templom-hegyen, Jeruzsálemben a rendőrök és a muszlimok között, egy muzulmán és egy zsidó ünnep egybeesésekor. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető rövidesen folytatni kívánja a tárgyalásokat országa atomprogramjáról az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával - állította Donald Trump amerikai elnök Kim levelére hivatkozva. Az ENSZ líbiai missziójának két tagjával végzett egy autóba rejtett pokolgép az ország keleti részén lévő Bengáziban, a merényletben további tíz ember, köztük egy gyermek megsebesült. Több mint 50 erdőtűz tombol Görögországban. Húsz fölé emelkedett a Kína keleti partvidékét sújtó Lekima tájfun halálos áldozatainak száma. Legalább 93-ra emelkedett a monszunesőzések okozta árvizek és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma India déli részén, több mint 400 ezren voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat. Még mindig ég a szemét a királyszentistváni hulladéklerakónál, ahol szombat délután tűz ütött ki mintegy ezer négyzetméteren - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Megöltek egy férfit Rákospalotán, a rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz. Szombattól hétfő éjfélig másodfokú hőségriasztást adott ki az országos tisztifőorvos. Ingyen ad ásványvizet utasainak a MÁV-Start a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon a hőségriasztás ideje alatt. Hétfőtől folytatódik az M1-es autópálya felújítása, torlódások alakulhatnak ki. Hétfőtől két sávra szűkül a közlekedés a Rákóczi úton az Erzsébet híd felé a Főtáv által végzett fővárosi hőgyűrű távhővezeték-építési és -bővítési munkái miatt, Budapesten. A magyar női röplabda-válogatott a görög csapat felett aratott ötjátszmás győzelemmel kezdte a szombathelyi Savaria Kupa nemzetközi felkészülési tornát. Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián arannyal, Jakabos Zsuzsanna ezüsttel és bronzzal zárta szereplését az úszó világkupa-sorozat csinani állomásának utolsó napján. Demeter Bence a hetedik lett a Bath-ban zajló öttusa Európa-bajnokság hagyományos versenyében, ezzel olimpiai kvótát szerzett. Az Újpest 2:1-re győzött a Diósgyőr otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában. A Mezőkövesd 2:1-re nyert az újonc Kaposvár vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában.