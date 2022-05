Elfoglalja hivatalát Novák Katalin államfő - ÉLŐ műsorfolyam

Megosztás itt:

Élő műsor:

A beiktatás programja a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött.

A padsorokban feltűnt Orbán Viktor, Áder János, és Kövér László is. Novák Katalint természetesen családja is elkísérte. Jelen volt a Kúria elnöke, Varga Zs. András, valamint a legfőbb ügyész, Polt Péter is.

Az istentiszteletet Balog Zoltán református püspök vezette. Vizi E. Szilveszter a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos, valamint Kovács Ákos Kossuth-díjas előadóművész is imádságot mondott.

Kocsis Máté: Novák Katalin személye garancia arra, hogy mindig a magyar érdek lesz az első

Az istentisztelet után emelkedett ünnepi pillanatnak nevezte Novák Katalin beiktatásának első momentumát a frakcióvezető.

- Novák Katalin nem csak az első magyar női köztársasági elnök, hanem az első, aki áldást kért munkájához és 15 millió magyar ember képviseletéhez

-mondta Kocsis Máté.

Semjén Zsolt: Novák Katalin megtestesítheti azt az érzékenységet, amit egy férfi nem tud

- Magyarországon a kereszténység Szent István óta evidencia. Novák Katalin hitben élő keresztény asszony, a kormány is kereszténydemokrata kormány. Isten segítséget kérjük, amikor Katalin elkezdi a szolgálatát. Óriási lehetőség, amikor egy édesanya, egy asszony az elnök. Megtestesítheti azt az érzékenységet, amit egy férfi nem tud és ez a szomszédos háborús helyzetben is kiemelt szerepet kaphat - nyilatkozta helyszíni tudósítónknak a miniszterelnök-helyettes.

- folytatjuk -

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Mandiner/Hír TV

Kapcsolódó cikk: Egész napos élő műsor a HírTV-n az új köztársasági elnök, Novák Katalin beiktatása alkalmából