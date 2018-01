„Elfogadhatatlan, ami a Sorsok Háza körül történik”

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA 6:30 - UTCÁRA VONULNAK A KORSZERÛ OKTATÁST KÖVETELÕ DIÁKOK. VENDÉG: GYETVAI VIKTOR ELNÖK, FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT 6:40 - RENDSZERSZINTÛ A KORRUPCIÓ - ÁLLÍTJA SIÓFOK FÜGGETLEN POLGÁRMESTERE. VENDÉG: LENGYEL RÓBERT POLGÁRMESTER, SIÓFOK 8:30 - PERON. VENDÉG: MENDREY LÁSZLÓ ELNÖK, PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE JÖVÕ CSÜTÖRTÖKRE HÍVTA ÖSSZE A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGOT MOLNÁR ZSOLT, A TESTÜLET SZOCIALISTA ELNÖKE. AZ ÜLÉSRE ORBÁNT IS VÁRJÁK, HOGY VÁLASZOLJON A TITOKBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEKKEL ÉS A "SOROS-TERVVEL" KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE. KIKÉRI A TITOKBAN BEFOGADOTT MIGRÁNSOK PONTOS ADATAIT A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATALTÓL A JOBBIK. A TESTÜLET DK-S TAGJA A HONVÉDELMI BIZOTTSÁGOT IS ÖSSZEHÍVNÁ AZ AN-2-ES REPÜLÕVEL ILLEGÁLISAN ÉRKEZETT MENEKÜLTEK ÜGYÉBEN. VADAI ÁGNES: HIÁBA KÖLT MILLIÁRDOKAT AZ ORBÁN-KORMÁNY A HATÁRVÉDELEMRE, HA A MAGYAR LÉGTÉR ÁTJÁRÓHÁZKÉNT MÛKÖDIK. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA ÉS TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTOTTA A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGOT A KORMÁNY CSÜTÖRTÖKÖN. LÁZÁR JÁNOS: FEBRUÁRBAN DÖNTHET A PARLAMENT A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. GULYÁS GERGELY: HA SOROS NEM TUDJA IGAZOLNI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁT, KITILTHATÓ. ÖSSZEGYÛLT A "TITOKBAN BEFOGADOTT" 2300 MENEKÜLTRÕL SZÓLÓ RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSHEZ SZÜKSÉGES ALÁÍRÁS CSÜTÖRTÖK ESTÉRE. LÁZÁR: HA A VIZSGÁLAT LEZÁRUL, A KORMÁNY NYILVÁNOSSÁGRA HOZHATJA AZ OLAF TIBORCZ ISTVÁN KORÁBBI CÉGÉVEL KAPCSOLATOS JELENTÉSÉT. MEDIÁN: A MAGYAROK KÉTHARMADA SZERINT "NAGYON KORRUPT" A MAGYAR KORMÁNY, ÖTÖDÜK SZERINT MAGYARORSZÁGON MAFFIAÁLLAM MÛKÖDIK. A FELMÉRÉS SZERINT MÉG A FIDESZ SZAVAZÓK FELE IS ELKÉPZELHETÕNEK TARTJA, HOGY EGYES OLIGARCHÁK ORBÁN STRÓMANJAI. A REPUBLIKÁNUS KÖTÕDÉSÛ DAVID CORNSTEIN LEHET AZ ÚJ BUDAPESTI AMERIKAI NAGYKÖVET - MAGYAR IDÕK. 127 MILLIÓ FT-OT KÖLTÖTT EL A KDNP 17 FÕS PARLAMENTI FRAKCIÓJA TAVALY, 1,2 M FT-OT LEKVÁRRA KÖLTÖTTEK - 168 ÓRA. MÉSZÁROS LÕRINC EGYIK CÉGE NYERTE A SZENTENDREI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ MODERNIZÁLÁSÁRA KIÍRT KÖZBESZERZÉST. A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK A BUDAPESTI GETTÓ FELSZÁMOLÁSÁNAK 73. ÉVFORDULÓJÁN A FÕVÁROSBAN. "HAMIS HÍREK"-DÍJAT ADOTT A CNN HÍRTELEVÍZIÓNAK, A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE WASHINGTON POST MUNKATÁRSAINAK DONALD TRUMP. REKORDMÉLYSÉGBE SÜLLYEDT AZ AMERIKAI VEZETÉS NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉSE EGY 2017-ES FELMÉRÉS SZERINT. ANNAK ELLENÉRE TALÁLKOZOTT TRUMP VOLT TANÁCSADÓJÁVAL SZIJJÁRTÓ PÉTER WASHINGTONBAN, HOGY A FÉRFIT MAGYARORSZÁGON KÖRÖZIK - 444. SZIJJÁRTÓ: A MAGYAR KORMÁNY KÉSZ A MEGÁLLAPODÁSRA AZ UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY ÜGYÉBEN. LEGALÁBB ÖTEN MEGHALTAK CSÜTÖRTÖKÖN A NÉMETORSZÁGBAN PUSZTÍTÓ VIHARBAN A HATÓSÁGOK ESTI ÖSSZESÍTÉSE SZERINT. BRIT-FRANCIA CSÚCS - A KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉS BÕVÍTÉSÉRÕL ÁLLAPODOTT MEG LONDON ÉS PÁRIZS. AZ UKRÁN PARLAMENT VÉGLEGESEN JÓVÁHAGYTA A DONYEC-MEDENCE VISSZACSATOLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. MOSZKVA: A DONYEC-MEDENCE REINTEGRÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A MINSZKI MEGÁLLAPODÁSOK ELUTASÍTÁSÁT JELENTI. CSEH KORMÁNYALAKÍTÁS: BABIS FEBRUÁR VÉGÉIG SZERETNÉ MEGALAKÍTANI ÚJ KABINETJÉT. JÓVÁHAGYTA A LONDONI ALSÓHÁZ A BRIT EU-TAGSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VISSZAVONÁSI TERVEZETÉT. KÖZLEKEDÉSI FENNAKADÁSOK VANNAK A TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT ROMÁNIÁBAN, HELYENKÉNT AZ 1-1,5 MÉTERES VASTAGSÁGOT IS ELÉRI A HÓRÉTEG. HATODSZOR IS MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A PUCCSKÍSÉRLET UTÁN BEVEZETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT TÖRÖKORSZÁGBAN. ÖTVENKÉT EMBER BENNÉGETT EGY BUSZBAN KAZAHSZTÁNBAN, A JÁRMÛ EGYELÕRE ISMERETLEN OKOKBÓL GYULLADT KI. KONYHAKÉSSEL SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZOTT MAGÁNAK EGY FÉRFI SZEGEDEN, KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. ÚJRA MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK A BUDAPEST-GYÕR-HEGYESHALOM VONALON, MIUTÁN KORÁBBAN HALÁLRA GÁZOLT A VONAT EGY EMBERT. ELSODORT EGY KERÉKPÁROST EGY SZEMÉLYAUTÓ HAJDÚVID ÉS HAJDÚDOROG KÖZÖTT, A 41 ÉVES FÉRFI A HELYSZÍNEN MEGHALT. EGY NAP ALATT 5 BUDAPESTI MARIHUANÁVAL KERESKEDÕ DÍLERT FOGTAK EL A RENDÕRÖK A FÕVÁROSBAN. A HELYSZÍNEN MEGHALT EGY GYALOGOS, AKIT SZEMÉLYAUTÓ ÜTÖTT EL SZERDA ESTE NYÁRLÕRINC KÖZELÉBEN. HÁROM KAMION ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BIATORBÁGYNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.