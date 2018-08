Életveszélyessé vált az iskola, költözhetnek a diákok

Kilenc éve ez állandóan téma, hogy most akkor veszélyes vagy nem veszélyes ez az iskola - Dettre Imola két gyermeke is a pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános iskolába jár. A nagyobbik most volt kilencedikes, amikor ő kezdte a tanulmányait, akkor volt szó először arról, hogy életveszélyes az épület. Az, hogy költözniük kell alig egy hete derült ki.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Augusztus 16-án került fel egy nyilatkozat az iskola honlapjára. akkor derült ki, hogy tulajdonképpen most így most tényleg költözni fog az iskola vagy sem, és azt gondolom, hogy így elkezdeni egy tanévet így a tanárok szempontjából, hogy most két hét alatt kell mindent elintézni, ezt nem tartom jó ötletnek. A gyerekeknek se volt nyugodt a nyár, mert, hogy nem tudták, hogy mi lesz, nem tudták, hogy fognak alakulni a dolgok - mondta el stábunknak Dettre Imola.

A hetvenes- nyolcvanas években több épült is IMS technológiával készült. Az akkori Jugoszláviából átvett eljárásról kiderült, hogy idővel elrozsdásodnak az acélszerkezetei és életveszélyessé válnak. Ilyen technológiával épült az azóta elbontott, hírhedt pécsi 25 emeletes magas ház is. Az iskolát a nyári szünet alatt akarták felújítani, de a közbeszerzésre kiírt pályázat az építőipari áremelkedések miatt érvénytelen lett. A diákoknak legalább két évig egy közeli kollégiumban és egy korábban iskolaként, jelenleg óvodaként működő épületben kell tanulniuk.

Előre láthatólag, ha felújításra kerül a sor, és közbeszerzés meg a kormány elé kerül az a beterjesztés, hogy az a pénz, rendelkezésre álljon, ami a felújításhoz kell, akkor is kettő év. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy tanév alatt nem tud lebonyolódni - mondta el a Pécsi Tankerületi Központ igazgatója, Páva Péter.

Az új tanév könyveit még az iskolában vehetik át a gyerekek, de az oktatás már az új helyen kezdődik. A költözés 750 diákot érint.