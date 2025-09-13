Életveszélyes fenyegetést kapott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Lefele menet az autópályán a kollégámmal megálltunk egy kávéra a egy benzinkúton, ahol a kávézás közben egy férfi rám szólt, és megkérdezte, hogy élek-e még, maga él még? Ez hangzott el. Meg is lepődtem nem is értettem, mondtam neki igen mint láthatja. Aztán megkérdeztem tőle, hogy miért ön ez zavarja? A válasz az volt, hogy majd meglátjuk. Akkor már értettem, hogy miről van szó és közöltem a férfival, hogy az hogy élek-e az azért talán még nem rajta múlik nem ő dönti el. A válasz az volt, hogy majd meglátjuk."