Életveszélyes állapotok az Üllői út 85-ben

A körfolyosó leszakadt, még jó, hogy nem nyomott agyon senkit azok közül a bérlők közül, akik a földszinten lévő közös WC-t használják. A tető lyukas, a falak annyira vizesek, hogy porlanak az Üllői út 85. számú bérházban. Az épület homlokzata műemlék, talán a legszebbek egyike az Üllői úton lévők közül - mutatta be a Metropol.

A Baranyi Krisztina vezette önkormányzat azonban nem oldja meg a bérlők lakhatási problémáit, csak az aktuális lyukakat, hibákat javítják meg tűzoltás jelleggel.

A bérlők hiába is újítják fel saját pénzből lakásaikat, azok – a falak és a csövek is – annyira rossz állapotúak, hogy fél év után ugyanolyan elviselhetetlen állapotok lesznek, mint a felújítás előtt. Szerintük teljes pénzkidobás az egész. Elmondásuk szerint van olyan lakástulajdonos is a házban, aki nem mer a saját lakásában élni, ezért albérletben lakik inkább, miután eladni nem lehet az Üllői úti ingatlant.

Bácskai János előző polgármester óta egyszer nem jött ide ki polgármester, Baranyi Krisztina emberei pedig úgy beszélnek velünk, mint a kutyákkal

- mondta el a Metropolnak az egyik lakó.

Egy másik pedig arról is beszélt, hogy egy képviselő azt jelezte neki: nincs pénz a ház kiürítésére, ezért inkább aládúcolják a folyosót, tetőt javítanak, vagy éppen ami kell, megcsináltatnak. Állítólag az épület kiürítése 200-250 millió forintjába kerülne az önkormányzatnak, amire nincsen pénz. Csak arra van, hogy toldozzák-foldozzák.

