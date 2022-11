„Életünk legszörnyűbb évén vagyunk túl”: Először beszélt fájdalmáról Kóbor János özvegye

Megosztás itt:

Egy nagyon-nagyon nehéz, és fájdalmas éven vagyunk túl, de örülök, hogy látom Lénácskának a szemében újra a csillogást. Mecky is azt akarná, hogy azt csinálja, ami őt boldoggá teszi

– mondta Kóbor-Deme Zsóka, Kóbor János özvegye a Tények stábjának. Lénácskának nagy tervei vannak a zenével, és úgy tűnik, mikrofont ragadt, és énekelni kezdett. A dolog komolysága, hogy az a személy képviseli őt ebben, aki anno az Omega nevét is fémjelezte munkásságával, menedzseri tevékenységével: Trunkos András.

– Nem hinnék valakiben, nem állnék mögé, ha nem lenne mögötte nagy tehetség.

Egy dolgot ezért biztosan nem fogok engedni Léncskámnak: hogy tartalom nélküli celeb legyen!

– mondta eltökélten Trunkos, aki egyben a lány keresztapja is, és megfogadták egymásnak Mecky-vel korábban, ha bármelyikükkel történik valami, egyfajta "pótapái" lesznek egymás gyermekeinek az életében. Védik, óvják, egyengetik útjukat, és pontosan erre készül most Trunkos is.

A 15 éves Léna számára azonban most a zenén kívül a tanulás is fontos, hiszen nagy tervei vannak a színpadon kívül is.

– Elsőéves gimnazista vagyok Budaörsön, és nagyon szeretek ide járni. Találtam barátokat, és egy zenekart, ahol gyakorolhatok. Úgy gondolom, hogy orvos szeretnék lenni, mint a bátyám, Martin, aki fogorvos – újságolta korábban a Borsnak nagyon határozott elképzeléseit Léna. Úgy véli, hogy egy polgári foglalkozás és a művészetek bármelyike remekül megfér egymással, sőt, akár kiegészítheti egyik, a másikat.



