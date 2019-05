Életfogytiglanra ítélték a zárkatársukat megölő rabokat

Egyensúlyra kell törekedni a világpolitikában és a világgazdaságban, és ehhez a 21. században a jelenkor Kínájára is szükség van - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A keresztényüldözésről és Európa hagyományos értékeinek megvédéséről volt szó Orbán Viktor miniszterelnök és Marc Fromager, a Szükséget Szenvedő Egyház franciaországi szervezete igazgatójának megbeszélésén a Karmelita kolostorban. A felvidéki magyarságot is szavazásra buzdította és a Magyar Közösség Pártja támogatását javasolta a szlovákiai magyaroknak Orbán Viktor miniszerelnök, aki a Karmelita kolostorban fogadta Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét. A kampány hátralévő három napjában a Fidesz mindent megtesz azért, hogy támogatóikat szavazásra buzdítsa - erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ugyan jól áll a pártszövetség a felméréseken, de a választást még nem nyerték meg, mindenki szavazatára és támogatására szükségük lesz, hogy erős, nemzeti képviseletet tudjanak Brüsszelbe küldeni a magyar érdekek védelmében. Kósa Lajos arra buzdított mindenkit, akinek fontos a biztonság, hogy a hétvégi európai parlamenti választáson támogassa a kormánypártokat és Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programját, amely garancia az ország védelmére és a migráció megállítására. CÖF: A május 26-ai Európai Parlamenti választás legyen virtuális békemenet. Védjük meg Magyarországot és Európát mindazoktól, akik gyökerestől kívánják kitépni az európai civilizáció értékeit az öreg kontinens földjéből. A Nemzeti Választási Irodához ma reggelig 12 271 levélszavazat érkezett vissza, ebből 2156-ot külképviseleteken, 10 115-et pedig levélben juttattak el. Az országgyűlési és EP- képviselőjelölteket megillető mentelmi joggal kapcsolatos sorozatos ellenzéki visszaélések megakadályozása érdekében törvénymódosító javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a Fidesz – írja a PestiSrácok.hu. Becsapják az embereket azok, akik a klímavédelem apropóján tüntetést szerveznek az EP-választások előtt pár nappal - jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Halász János hangsúlyozta: a tüntetést szervező civil szervezet bizonyítottan a Soros György által finanszírozott NGO-k közé tartozik. Rövid idő alatt 77 nemzeti, konzervatív és bevándorlásellenes Facebook-oldalt és -csoportot hallgattatott el a világ legnagyobb és legbefolyásosabb liberális aktivista hálózata, az Avaaz – írja a Magyar Nemzet. A honvédelmi és haderőfejlesztési program nemcsak a honvédségről szól, hanem a társadalomról, Magyarországról, a hon védelmének ügyéről - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Nem titkolt cél, hogy a honvédség még inkább közeledjen a társadalomhoz, különösen a fiatal generációhoz – mondta Korom Ferenc altábornagy. Jövő januárban életbe lép a négy- vagy többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin közölte: az szja-mentesség nem érinti a családi adókedvezmény intézményét, az továbbra is igényelhető mindkét szülő részéről. Sikeres állattenyésztési korszakot alapoz meg az új állattenyésztési törvény, amelynek tervezete már az Országgyűlés előtt van - mondta Nagy István agrárminiszter. Továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége, a hazai bankrendszer intézményei egy jelentős negatív makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói elvárásoknak - derül ki a jegybank Pénzügyi stabilitási jelentéséből. A külgazdasági és külügyminiszter a magyar gazdaság helyzetét értékelte a MIAS Hungary Kft. gyöngyösi kapacitásbővítő beruházásának alapkő-letételi ünnepségén. Magyarország gazdasága az idei első negyedévben 5,2 százalékkal bővült, ez az Európa-bajnok növekedés azt igazolja, hogy a nemzeti érdekre fókuszáló politika gazdasági sikereket is hoz - mondta Szijjártó Péter. Házkutatásokat végez a román rendőrség Hargita és Bákó megyében az úzvölgyi katonatemető román parcellájának állítólagos meggyalázása és egy független román európai parlamenti képviselő megverése ügyében. Ma az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavazhatnak az emberek, majd holnap Írországban és Csehországban nyílnak meg az urnák. A többi 21 tagországban pedig vasárnap tartják az európai parlamenti választást. Az európai parlamenti választáson meg lehet állítani a Brüsszel által támogatott migrációt, és meg lehet védeni az európai keresztény kultúrát - hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár a felvidéki Révkomáromban. Az Európai Unió jövője azon múlik, hogy az európai parlamenti választás után a jelenleg legerősebb pártcsalád, az Európai Néppárt balra tolódik-e, vagy a konzervatívok felé hajlik - jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke. Ostobáknak nevezte a nacionalistákat az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjújában. Jean-Claude Juncker szerint a populista vezetők szerelmesek a saját országaikba és nem szeretik azokat, akik messziről jöttek. Botrányt okozott, ezért lemondott az egyik holland államtitkár - a bevándorlásügyért is felelős Mark Harbers eltussolta a migránsok súlyos bűncselekményeit. A közvélemény-kutatások alapján súlyos veszteségekre számíthat a Német Szociáldemokrata Párt a brémai helyi törvényhozási választáson, amelyet az európai parlamenti választással egyszerre tartanak. Narendra Modi hivatalban lévő indiai miniszterelnök pártja, a hindu nacionalista Indiai Néppárt vezette Nemzeti Demokratikus Szövetség koalíciójának győzelmét vetítik előre a parlamenti választások részeredményei. A Pentagon további 5-10 ezer katona Közel-Keletre vezénylését fontolgatja. A Középső Parancsnokság a térségben tapasztalható és erősödő feszültséggel indokolta a kérést. Hárman megsérültek, egyikük súlyosan, amikor egy kisbusz és egy autó karambolozott az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 210-es kilométernél. Az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták. A rendőrök elfogtak két férfit, akik Budapest VII. kerületében alufóliába csomagolt lisztet, illetve sütőport kábítószerként árultak. Jogerősen nyolc év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla egy iraki származású brit állampolgárt, aki hét kilogramm ópiumszármazékot próbált Magyarországon keresztül Angliába csempészni. Újabb légi biológiai szúnyoggyérítés lesz a Balatonnál május 23-24-én - rossz idő esetén 27-én. A következő napokban kisebb árhullámok érkeznek a magyarországi folyókon, a vízszintemelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani. Az FTC-Telekom Waterpolo megvédte címét, miután a férfi vízilabda ob I bajnoki döntős párharcának harmadik mérkőzésén is legyőzte az A-Híd OSC Újbuda együttesét. Nem emelik 48 csapatosra a 2022-es labdarúgó-világbajnokság mezőnyét, azaz Katarban - az eredeti terveknek megfelelően - 32 válogatott lesz jelen. Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben kiesett a genfi salakpályás férfi tenisztornán. Varga Katalin a KL2-es kategóriában bronzérmet nyert a Poznanban rendezett para kajak-kenu Európa-bajnokságon. Bejelentette visszavonulását Király Gábor 108-szoros magyar válogatott futballista.