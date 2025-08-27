Keresés

2025. 08. 27. Szerda
Rohamosan nő az SMA-szűrést kérő szülők száma

2025. augusztus 27., szerda 08:30 | Magyar Nemzet
Bethesda Gyermekkórház SMA

Már az újszülöttek 90 százalékánál kérik az SMA-szűrést, de a cél a teljes lefedettség. A Bethesda Gyermekkórház szakemberei szerint csak a korai felismerés ad esélyt a gyermekek teljes életére.

  • Rohamosan nő az SMA-szűrést kérő szülők száma

– Eleinte nehezen jutottak el az SMA-szűréssel kapcsolatos információk a lakossághoz, így a várandósokhoz, ám 2023-ban már meghaladta a 75 százalékot, idén pedig már több mint 90 százalékos az újszülöttek számára kért SMA-szűrések aránya – fogalmazott Mikos Borbála. A Bethesda Gyermekkórház SMA génterápiás munkacsoport főorvosa hozzáfűzte: cél, hogy minden újszülöttnél automatikus legyen a szűrés, hiszen még a tünetek megjelenése előtt a legsikeresebb a betegség kezelése.

Mikos Borbála elárulta: a hazai újszülöttkori SMA-szűrés eredményeként eddig 23 kisbabánál diagnosztizálták az SMA-betegséget, átlagosan a csecsemők 15. és a 30. életnapján elindulhatott a gyógyszeres terápia, amelyet a Bethesda Gyermekkórház SMA-munkacsoportja és a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája végez. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

