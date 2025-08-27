Rohamosan nő az SMA-szűrést kérő szülők száma

Megosztás itt:

– Eleinte nehezen jutottak el az SMA-szűréssel kapcsolatos információk a lakossághoz, így a várandósokhoz, ám 2023-ban már meghaladta a 75 százalékot, idén pedig már több mint 90 százalékos az újszülöttek számára kért SMA-szűrések aránya – fogalmazott Mikos Borbála. A Bethesda Gyermekkórház SMA génterápiás munkacsoport főorvosa hozzáfűzte: cél, hogy minden újszülöttnél automatikus legyen a szűrés, hiszen még a tünetek megjelenése előtt a legsikeresebb a betegség kezelése.

Mikos Borbála elárulta: a hazai újszülöttkori SMA-szűrés eredményeként eddig 23 kisbabánál diagnosztizálták az SMA-betegséget, átlagosan a csecsemők 15. és a 30. életnapján elindulhatott a gyógyszeres terápia, amelyet a Bethesda Gyermekkórház SMA-munkacsoportja és a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája végez.

