Életeket mentett a hős kamionos

Az utóbbi hónapokban több olyan esetről is beszámoltak munkatársaink, amikor kamionosok siettek a segítségükre – közölte az MKIF. – Ezzel a poszttal azoknak a kamionosoknak is szeretnénk köszönetet mondani, akik a mi kollégáink munkáját segítik a pályán.

Hugó elmondta, hogy több meredek és veszélyes helyzet is kialakult a pálya azon oldalán, ahol forgalommal szemben haladt az autó, de szerencsére baleset nem történt, senki sem sérült meg – derült ki a bejegyzésből. Mi úgy gondoljuk, ez nagy részben neki is köszönhető! Kollégáink, mivel akkor pont a helyszínen voltak, az eset után rögtön értesítették a rendőröket és az autóst már a rendőrök várták otthon.

A völgyhídnál történt esetről akkor videót is közre adtak. Az MKIF azt is közölte: már az akkori posztjukban megköszönték ezt a hősies magatartást és azóta tervezték, szervezték, hogy a munkája miatt amúgy hosszú heteket külföldön töltő kamionosnak személyesen köszönhessük meg mindezt. Felvették a kapcsolatot a cégével, és az ottani diszpécserek és vezetők nyitottak voltak. Így végül kedden sikerült személyesen találkozniuk Hugóval és egy korai MKIF-es Mikulás-csomaggal személyesen is megköszönték a Révész Trans KFT. munkatársának, hogy segített baleseteket megelőzni.

