Életek múlhatnak a pontos adatokon

447-re nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek és 15-re az elhunytak száma Magyarországon. „Egyetlen magyar sincs egyedül” – írta a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor miniszterelnök. A fertőzések számának emelkedése ellenére sem következett be a koronavírus-járvány robbanásszerű terjedése, ebben nagy szerepe van annak, hogy az emberek betartják a kijárási korlátozást - jelentette ki az országos tisztifőorvos. A válságkezelés és a gazdaság újraindítása érdekében az idei költségvetés radikális átalakítására van szükség - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a kormány és a gazdasági kamarák vezetőivel tartott videókonferencián úgy fogalmazott: hozzá kell igazítani az idei költségvetést a jelenlegi helyzethez és az év végéig előrejelzett változásokhoz. A koronavírus-járvány halálos áldozatainak nagy része az idős, krónikus betegséggel küzdő emberek közül kerül ki - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az M1-en. Mától minden kórházban kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét. A kórházparancsnokok feladata az, hogy segítséget nyújtsanak az intézményeknek abban, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges kapacitások, és az, hogy gondoskodjanak az eszközök vagyonbiztonságáról - mondta Halmosi Zsolt országos kórházfőparancsnok. Senkit nem hagyunk magára, a Magyarországon élőket megvédjük, a külföldön rekedt magyarokat hazahozzuk, a gazdaságot pedig újraindítjuk - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter napirend előtti felszólalásában. Az ellenzéki pártok abban az esetben hajlandóak támogatni a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvényt, ha abba időkorlátot építenek. Ezt az álláspontot az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, a DK, az LMP és a Momentum politikusai is megerősítették. Nőhet a kapcsolati erőszak áldozatainak száma a koronavírus-járvány idején, mert az otthoni összezártság miatt több feszültség keletkezhet az emberek között - közölte a család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth rádióban. Novák Katalin kiemelte, hogy a személyes találkozások csökkentéséért át kellett alakítani a szolgáltatásokat, de az áldozatok a járvány ideje alatt is számíthatnak a segítségre. Nem kap plusz támogatást a koronavírus elleni harcra Magyarország - írta Facebook oldalán Deutsch Tamás. A Fidesz európai parlamenti képviselője hangsúlyozta: ezzel kapcsolatban sorozatosan téves és valótlan állításokat fogalmaz meg Ujhelyi István szocialista EP-képviselő. Deutsch: Az uniós mentőprogramban semmilyen plusz pénz nincs. A javaslat azoknak a tagállamoknak segítség, amelyek rosszul állnak az uniós fejlesztési források lehívásában, miközben a jól teljesítők, így Magyarország is már lekötötte ezeket az összegeket. Magyarországon a koronavírus-járvány ellenére nincs áruhiány és a következő hónapokban sem lesz - hangsúlyozta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Biztatónak nevezte a vírusellenes gyógyszerek teszteredményét a pécsi koronavírus-kutatócsoport vezetője. Jakab Ferenc közölte: bár vannak ígéretes gyógyszerek, amelyek hatékonyak lehetnek a laboratóriumi kutatások alapján, de eddig 100 százalékos eredményt egyik vegyülettel sem értek el. Győr jegyzőjének pozitív lett a koronavírus-tesztje – jelentette be Dézsi Csaba András, a város polgármestere. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta Rigó Csaba Balázs kinevezését a Gazdasági Versenyhivatal élére. Szeptember előtt nem indulhat újra a turizmus Budapesten, országosan talán előbb elindulhat a belföldi turizmus a járványhelyzet függvényében - mondta Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. A héten megpróbálják növelni a most nyitva tartó átkelőhelyek számát a magyar-szlovák határon a magyar és szlovák állampolgároknak, illetve az áruforgalomnak - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Romániában az elmúlt 24 órában 308 új esetet diagnosztizáltak, eddig 38 ember halt meg a fertőzés következtében. Németországban megközelítette a 60 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma, a vírus okozta betegségben elhunytak száma 433-ra emelkedett. Ismét csökkent a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Olaszországban, de így is 756-an vesztették életüket 24 óra alatt. Hollandiában az elmúlt 24 óra leforgása alatt a fertőzés következtében 93-an haltak meg, ezzel 639-re emelkedett a halottak száma. Belgiumban a fertőzés következtében 78 haláleset történt 24 óra alatt, az elhunytak száma összesen 431. A koronavírus-járvány miatt Franciaországban 250 beteget kellett átszállítani a túlterhelt kórházakból az ország déli részére és Németországba. Csehország dél-morvaországi területén elkezdték az úgynevezett intelligens karantén rendszerének próbaüzemét, a rendszer alkalmazását országos szinten húsvéttól tervezik. Romániában újabb szigorításokat vezettek be a 4. katonai rendelettel, Szlovéniában éjféltől lakhely elhagyási tilalmat rendeltek el, és kötelezővé tették a szájmaszkok és védőkesztyűk viselését. Moszkva lakosai számára kötelező házi karantén bevezetését rendelte el Szergej Szobjanyin polgármester. Boris Johnson brit kormányfő szigorúbb intézkedéseket helyezett kilátásba a koronavírus okozta megbetegedés elleni küzdelemben. Több mint 70 illegális bevándorlót mentett ki az óceánból a spanyol parti őrség a Kanári-szigetek közelében. Holtan találták a németországi Hessen tartomány pénzügyminiszterét - a hatóságok szerint Thomas Schäfer öngyilkos lett. Elhunyt a Panoráma című műsor egykori főszerkesztője, oknyomozó újságíró, Chrudinák Alajos. Szerdától szombati menetrenden alapuló, de több frekventált vonalon annál sűrűbb közlekedést biztosító menetrendet vezetnek be munkanapokra a fővárosi közösségi közlekedésben a koronavírus-járvány miatt csökkent utasszámhoz igazodva. A válogatott tagjainak van lehetőségük az edzésre, a többi tornásznak otthon kell dolgozni - közölte Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke. Áprilisban viszik Tokióba az olimpiai lángot, amelyet addig Fukusimában őriznek. A koronavírus-járvány megnehezíti a párizsi olimpia előkészítését - közölte a 2024-es nyári játékok szervezőbizottságának elnöke, Tony Estanguet.