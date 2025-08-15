Keresés

Életbe lépett a vörös kód riasztás + videó

2025. augusztus 15., péntek 20:15
forróság vörös kód

A rendkívűl forróság miatt a harmadfokú hőségriasztás mellett a vörös kód riasztás is érvényben van Magyarország teljes területén. A híradónak nyilatkozó meteorológus elmondta: szombatra várható a kánikula tetőzése, aminek vasárnap egy érkező hidegfront vet majd véget.

  • Életbe lépett a vörös kód riasztás + videó

Újabb botrány tarkítja a parajdi katasztrófa utóéletét

Fenyegető kijelentést tettek Magyarországról az ukrán állami médiában

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

Háború Ukrajnában

