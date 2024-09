Élesben vizsgázik Táton a védműrendszer + videó

Megosztás itt:

A fő úttal párhuzamosan futó, védművet keresztülszelő kishídon szeptember 19-én így lezárták a kulisszanyílást.

Most vizsgázik a mobilgát

Mint Túri Lajos polgármester a helyszínen elmondta: a Táttól Nyergesújfaluig 2014-ben és 2020-ban kiépített védműrendszer igazi próbája a mostani árvíz, hiszen 2013 óta nem volt ilyen mértékű a Duna vízszintje. Ráadásul a mobilgátat is most vetik be először élesben a patak ellen.

Szabó Miklós, az ÉDUVÍZIG szakemberem Tát árvízvédelmi vezetője kiemelte: szeptember 20-án pénteken estefelé tetőzik a Duna.

A patakban van felszíngörbeesés, ez alapján próbáltuk kijelölni az esztergomihoz mért szintet, amely a Spar melletti kis hídon jelöltük is. Ebben is van egy kis biztonsági ráhagyás. Ezt a szintet elérheti a patak, akkor már a hídon folyik át a víz, ezért emeljük be a mobilgátat, a kifolyást megállítandó.

A szakember elmondta azt is, hogy a mostani prognózisok alapján a mobilgát alsó egyharmadáig érhet csak a víz, így Tát biztonságban van. Emellett a védműrendszer is ellátja feladatát, jelenleg a 117-es út Duna felőli oldalán áll a víz, bár már az útfelülettel majdnem egy szinten. Az ÉDUVÍZIG szakemberei egyébként 24 órás szolgálatban állomásoznak és bástyaként figyelik a Dunát a védmű egyes pontjain.

A mobilgát alapja egy 2 méter mélységben levő, betonba helyezett rozsdamentes acél gerenda. Erre rögzítették a két közbenső oszlopot. Az oszlopok közé helyezték a 9 darab, egyenként 20 centiméter magas, gumitömítéssel ellátott betétgerendát. Az oszlopokat és a gerendákat 6 darab leszorító elemmel rögzítették.

A védművön keresztül fut egyébként a 4-es vasútvonal is, ennek táti szakaszán, a patak feletti hídon kővel megrakott vasúti kocsival súlyozzák le a sínt, nehogy az emelkedő víz felnyomja azt.

