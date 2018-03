Elérte az ország északkeleti részét az ítéletidő

MÁR NEM TAGADJA 3/2-ES ÜGYNÖKMÚLTJÁT KAPOSVÁR FIDESZES POLGÁRMESTERE. SZITA KÁROLYT HAZAFIAS ALAPON SZERVEZTÉK BE 1980-BAN. A FIDESZ SZERINT SZITA KÁROLY ÜGYNÖKMÚLTJA CSAK KAMPÁNYFOGÁS. JOBBIK: SZITA KÁROLYNAK AZONNAL LE KELL MONDANI AZ ÖSSZES KÖZÉLETI TISZTSÉGÉRÕL. KARÁCSONY: POLITIKAILAG JELLEMTELEN SZITA KÁROLY. MEGRONGÁLTÁK A FIDESZ VII. KERÜLETI IRODÁJÁT. IRÁNYTÛ: A JOBBIK JELÖLTJÉNEK VAN A LEGTÖBB ESÉLYE LEGYÕZNI A FIDESZT SÁTORALJAÚJHELYEN. A DK ÖTSZÁZ, A PÁRT VÁLASZTÁSI SZLOGENJEIT MEGJELENÍTÕ PLAKÁTHELYET BÉRELT ORSZÁGSZERTE. A TERÉZVÁROSI VÁLASZTÓKERÜLETBEN IS TÖBB ESETBEN MEGEGYEZETT A FIDESZ ÉS A LENDÜLETTEL MAGYARORSZÁGÉRT NEVÛ PÁRT AJÁNLÁSAI. KARÁCSONY GERGELY: ÚJ TÁRSADALMI ALAPSZERZÕDÉST KELL KÖTNI A FÕVÁROSNAK ÉS A VIDÉKNEK. MEDIÁN: A FIDESZ SZIMPATIZÁNSOK TÖBBSÉGE SZIMPATIZÁL AZ OROSZ KORMÁNYZATTAL. MÁRKI-ZAY PÉTER ÁLTAL MENESZTETT ALJEGYZÕT A JÁRÁSI HIVATAL VEZETÕJÉVÉ NEVEZTE KI A KORMÁNY. HADHÁZY: TÖRVÉNYTELENÜL BONTATTA LE SZEKSZÁRD POLGÁRMESTERE AZ LMP KÖZTÉRI PLAKÁTJÁT A VÁROS EGYIK TERÉN. A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELUTASÍTOTTA A KIFOGÁST A FIDESZ KERÍTÉSBONTÓ PLAKÁTJA ELLEN. TASZ: AZ NVB SZERINT A HAZUGSÁGOT IS MEGILLETI A SZÓLÁSSZABADSÁG VÉDELME. LE MONDE: DÖNTÕEK LESZNEK A HATÁRON TÚLIAK SZAVAZATAI A MAGYAR VÁLASZTÁS SORÁN. CSAK A RÉSZVÉTELI ARÁNY A KÉRDÉS A VASÁRNAPI OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁSON. AZ EGYETLEN KOMOLY ELLENZÉKI JELÖLTET NEM ENGEDTÉK INDULNI, ÍGY PUTYIN GYÕZELME BORÍTÉKOLHATÓ. A MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGEK UTÁN TÖBB MAGYAR RENDSZÁMÚ AUTÓT IS MEGRONGÁLTAK A KÁRPÁTALJAI BEREGSZÁSZON. FELVONULÁST TARTOTTAK UKRÁN SZÉLSÕJOBBOLDALIAK UNGVÁRON. ÖSSZEÜL A BRIT NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCS, HOGY MILYEN TOVÁBBI LÉPÉSEKET TEGYEN A SZKRIPAL-ÜGYBEN. THERESA MAY: LONDON NEM TÛRI, HOGY AZ OROSZ KORMÁNY BRITEK ÉLETÉT VESZÉLYEZTESSE. MOSZKVA SZERINT CSEHORSZÁGBÓL IS SZÁRMAZHATOTT A MÉREG, PRÁGA CÁFOLJA. ELBOCSÁTOTTA AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER AZ FBI KORÁBBI IGAZGATÓHELYETTESÉT. ANDREW MCCABE ELLEN KÉT VIZSGÁLAT IS FOLYIK, AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY AZ FBI MIKÉNT KEZELTE HILLARY CLINTON EMAIL-BOTRÁNYÁT. LETILTOTTÁK A FACEBOOKRÓL A TRUMP-KAMPÁNYT SEGÍTÕ CÉGET. A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK VISSZAFOGLALTAK KÉT TELEPÜLÉST A FELKELÕKTÕL AZ OSTROMLOTT KELET-GÚTÁBAN. VÉGET ÉRTEK A NUKLEÁRIS KÉRDÉS BÉKÉS MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN ZAJLÓ SVÉD-ÉSZAK-KOREAI TÁRGYALÁSOK. LEGKEVESEBB 16 EMBER FULLADT AZ ÉGEI-TENGERBE, MIKÖZBEN MEGPRÓBÁLTAK ÁTKELNI A TÖRÖK PARTOKRÓL GÖRÖGORSZÁGBA. 10 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT EGY KISREPÜLÕ-SZERENCSÉTLENSÉGBEN A FÜLÖP-SZIGETEKI MANILA KÖZELÉBEN. ESÕ, HÓ, HÓFÚVÁS, ÓNOS ESÕ, ÉS ERÕS SZÉL MIATT FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI MÁRA AZ OMSZ. NÉGY MEGYÉBEN VAN ÉRVÉNYBEN LEGMAGASABB SZINTÛ FIGYELMEZTETÉS: SZABOLCS, HAJDÚ, BORSOD ÉS HEVES. BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA FÕVÁROS FELÉ VEZETÕ OLDALÁT NAGYKÁLLÓNÁL. EGY GÉPKOCSI HALÁLRA GÁZOLT EGY GYALOGOST DEBRECENBEN A MONOSTORPÁLYI ÚTON. A MAGYAR KÖZÚT FOKOZOTT ÓVATOSSÁGRA KÉRI AZ AUTÓSOKAT. A RENDKÍVÜLI IDÕJÁRÁS MIATT ELHALASZTOTTA ELLENÕRZÉSI AKCIÓJÁT A RENDÕRSÉG. HARMADFOKÚ VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI KÉSZÜLTSÉGET RENDELTEK EL A BALATONNÁL. ÕRIZETBE VETTEK EGY SZEGEDI ASSZONYT, AKI EGY KONYHAKÉSSEL HÁTBA SZÚRTA ÉLETTÁRSÁT.