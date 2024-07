Élen járunk az onkológiai kutatásban

– A rendszerváltozást megelőző években sok más területhez hasonlóan az onkológia hazai fejlődése elvált a nyugat-európaitól. Ez vonatkozik a struktúrára, a tevékenységek körére, a szűrésekre és a prevencióra is. 1990 után a Nyugat és a Kelet között kialakult nagy különbségek kiegyenlítése döcögött. Magyarország abban a helyzetben volt, hogy tudott a Nyugattal lépést tartani, de ambíció volt arra, hogy a körülöttünk lévő országok kezdjék meg a felzárkózást a Nyugathoz. Ez volt az alapgondolat az akadémia létrejötte mögött. A 2019-es megalakulása óta 21 közép- és kelet-európai egészségügyi miniszter vagy államtitkár írta alá azt a megállapodást, ami az akadémiát tető alá hozta. Az, hogy huszonegy ország minisztere vagy államtitkára aláírta a csatlakozást, annak volt köszönhető, hogy 2018-ra az Országos Onkológiai Intézet akkreditáltan Európa egyik legjobb rákintézete lett, ami mögött sikerült a magyar onkoló­giai hálózatot kialakítani – valószínűleg legelsőként Európában. Az akadémia első két éve óriási siker volt, Nyugat-Európából is rendkívül pozitívan álltak hozzá.

