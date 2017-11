Elemzők: Megjósolhatatlan a választás eredménye

A kutatóintézetek szakértői abban egyetértettek, hogy nagyon sok ismeretlen és kiszámíthatatlan tényező van, melyek megnehezítik a felmérések elkészítését.

A Republikon Intézet stratégiai vezetője szerint a mérések sem teljesen pontosak. „Van a Fidesznél egy viszonylag magas túlmérés, szerintem mi is túlmérjük a Fideszt” – jelentette ki Tóth Csaba. Egy friss kutatásukat ismertetve azt mondta: még a baloldali szavazók között is van egy jelentős réteg, amely nem akar közös indulást az ellenzéki pártok között.

„Persze, van, aki összebútorozna, együttműködne, […] de hogy mit ért ez alatt a választó, arról fogalmunk sincs. És az is igaz, hogy a baloldali-liberális oldalon is volt 15 százalék, aki azt mondta, hogy teljes különállás kell, amit még az LMP és a Momentum is nagyon félve mond, miközben ez a 15 százalék – igaz, csak a balliberális táboron belül – nem rossz szám számukra” – ismertette a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.

A beszélgetésen részt vevő elemzők szerint fontos szempont lehet a választók számára, hogy mit tapasztalnak a saját környezetükben. Böcskei Balázs, az Idea Intézet elemzője úgy véli: a választók tudatosan keresik az esélyesebb jelölteket.

„Azt tudjuk a magyar választókról, hogy tudatosak, képesek racionálisan dönteni, és mérlegelnek. Azt tudjuk, hogy eddig is a rendszerváltás óta minden alkalommal felismerték, hogy ki az adott választókerület esélyese, vagy az adott pártnak mekkora az esélye, nem szeretnek esélytelen jelöltre szavazni. Jó az a tudás, az a gondolkodás, amely abba az irányba megy, hogy az egyéni választókerületekre fókuszálva nézzük meg, hogy ki az esélyes, és az állampolgárokat is arra tanítsuk, hogy eleve az esélyest keressék. De azt, hogy ki az esélyes, szerintem sem ők, sem az elemzők nem látják még 2017 novemberében” - jelentette ki Böcskei Balázs.

Az Iránytű Intézet kutatásvezetője szerint alapvető kereteket szab a választási rendszer, amihez mindenkinek igazodnia kell. Ember Zoltán Levente arról beszélt, hogy „nagyon sok múlik azon, ki hogyan gondolkodik ebben a választási rendszerben, és milyen stratégiával megy majd el szavazni. Szeretne kormányt váltani? Elgondolkodik vajon azon, hogy ki lehet az első számú kormányváltó erő? Vagy az számít, hogy elvi voksot adjon le akkor is, ha tudja, hogy az a párt, amelyre szavazna, egyszázalékos. Vagy pedig szeretné a jelenlegi kormány maradását.”

Az elemzők mindegyik úgy véli, hogy megjósolhatatlan a jövő évi választás végkimenetele, gyakorlatilag bármilyen forgatókönyv megvalósulhat.