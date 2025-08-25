ELEMZÉS - Kormányinfó: Újabb gazdasági és szociális intézkedések a fókuszban + videó

Zelenszkij után az ukrán külügyminiszter is fenyegetőzik + videó

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Sokkot okozott Lengyelországban Karol Nawrocki új elnök legfrissebb döntése, ugyanis három jogszabályt is megvétózott, köztük az ukrán háborús menekültek tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvényt! A családtámogatások és egészségügyi ellátás korlátozásával Nawrocki kemény üzenetet küldött: a lengyel állampolgárok előnyben, az ukránok csak dolgozva kaphatnak segítséget! Olvass tovább a megdöbbentő részletekért.

Klingbeil alkancellár Kijevben ígért hatalmas támogatást, miközben az ukrán drónok és fegyverek gyártása is felpörög – de mi lesz a német adófizetők pénzével?

