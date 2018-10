Élelmiszerekkel támogattak rászoruló családokat

Jól hasznosítható tartós élelmiszereket, például cukrot és rizst adtak át a családoknak.

Mrenáné Fodor Katalin két gyermekről gondoskodik. A hideg beálltával minden segítségnek örül, mert ilyenkor megnövekednek a család költségei.

„Így a téli hónapokban elég nagy költségeink vannak, fűtés szempontjából igen drága a tüzelő. És a kiadás az igen, a fűtés miatt nagyobb a téli hónapokban” – árulta el Mrenáné Fodor Katalin.

Orosházi és környékbeli, valamint szegedi családok közül választották ki a leginkább rászorulókat. Közülük többen a családok orosházi átmeneti otthonában élnek, vagy éltek korábban. A központot 2002 óta működteti a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

„A CBA támogatásának köszönhetően húsz családnak tudunk jelentős segítséget nyújtani – mondta Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója. – Családonként közel 50 ezer forintnyi élelmiszerről, illetve higiéniás cikkekről van itt szó. Olyan családokat fogunk támogatni, akikkel az Ökumenikus Segélyszervezet egyébként egész évben kapcsolatban van.”

A társadalmi szerepvállalás fontosságát hangsúlyozta az üzletlánc kommunikációs igazgatója.

„Folyamatosan törekszünk arra magyar cégként, hogy társadalmilag nehéz helyzetbe került családot támogassunk – nyilatkozta Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója. – Az elmúlt esztendőben a születésnapunk kapcsán is jó pár családot részesítettük ilyen adományban, és most is ezt fogjuk tenni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos célkitűzés a mi részünkről, és bízom abban, hogy ez példát is mutathat, és talán egyre többen gondolkodnak el azon, hogy akik tehetik, azok - hozzánk hasonlóan - segítséget nyújtsanak a bajbajutottakon.”

A következő napokban további rászoruló családok kapnak segítséget az üzletlánc és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös akciójában.