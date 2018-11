Elégedettek a magyar gazdasággal a német vállalatok

Pozitívan fogadták a német vállalatok a magyar kormány gazdaságélénkítő javaslatait - erről Szijjártó Péter beszélt Düsseldorfban, miután német cégvezetőkkel tárgyalt. A külügyminiszter hozzátette, hogy - a tartomány autóipara miatt - Észak-Rajna-Vesztfália és Magyarország együttműködése alapvetően határozza meg a magyar gazdaság növekedését.

1:00 A rendkívül alacsony munkanélküliségből fakadó kihívásokat az itteni cégek már régen kérték hogy kezeljük. Magyarul biztosítsuk hogy a megnövekedett beruházásaikhoz a szükséges munkaerő rendelkezdésre fog állni. Az új, Magyarországot még versenyképesebbé tevő szabályozási javaslatokkal a német vállalatoknak a beruházási kedvét és ütemét Magyarországon fenn lehet tartani, így a gazdaság szempontjából fontos hogy azok a versenyképességi javaslatok amiket a kormány megtett, elfogadásra kerüljenek az országgyűlésben is – mondta a miniszter.

Nyolc forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 10 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol. A mérsékléssel a benzin átlagára literenként 356 forintra, a gázolajé pedig 405 forintra esik. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között.

Utolsó hetébe ért az idei Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás-kampány. Az alkuszok szerint annak ellenére, hogy az ügyfelek a biztosítóiktól már megkapták a díjmódosításról szóló értesítéseket, a kedvezőbb díjú szerződésre az első három hét során mindössze az érintett autósok 5 százaléka váltott. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége az utolsó hétre várja az év végi szerződésváltások mintegy 40 százalékát. Az év végi szerződést-váltók idén is december elseje éjfélig mondhatják fel szerződésüket, meglévő biztosítójuknál. Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége elnöke szerint a váltók 40%-a az utolsó hétre hagyja a váltást. Egy utolsó heti roham várható, ettől függetlenül mindössze 80 ezer lehet azoknak a száma, akik ebben a váltási időszakban váltani fognak – tette hozzá. Azoknak érdemes váltani, akik esetleg egy nagyobb díjemelést kaptak a biztosítójuktól,akik kárt okoztak, és a fiataloknak mindenképp érdemes utánanézni, hogy van-e olyan biztosító, amelyik úgymond "kevésbé bünteti" a fiatal autóhasználókat. Mindenképpen célszerű egyébként szakembert igénybe venni és az ő tanácsát figyelembe venni a váltás során, és az éves díjfizetést ajánljuk még, hogy év közben a kötelező biztosítással ne kelljen bajlódni.

Drágulni fognak idén a karácsonyfának szánt fenyők - közölte a Magyar Díszkertészek Szövetsége. A szervezet rámutat: a lucfenyő ára az eltelt 5 év alatt nem változott, a munkabérek ellenben mintegy ötven százalékkal emelkedtek. Emiatt a lucfenyők esetében 20-25, esetenként 30%-kos drágulás is lehetséges. A lucfenyő méterára 3200, az ezüstfenyő 5500, míg a nordmann fenyő 6500 forint lehet. Magyarországon 1500-2000 hektáron termelnek fenyőfákat, a karácsonyi szezonban az importtal együtt 2-2,5 millió fát értékesítenek.

Felmentette a Mitsubishi Motors vezetősége elnöki posztjáról Carlos Ghosnt, akit a múlt héten menesztettek a Nissan Motor éléről is. A posztot átmenetileg, a részvényesek döntéséig a Mitsubishi jelenlegi vezérigazgatója, Masuko Osamu tölti be. Carlos Ghosnt egy hete tartóztatták le azzal a váddal, hogy a Nissan, a Renault és a Mitsubishi részvételével létrehozott autóipari szövetség vezérigazgatója öt év alatt a ténylegesnél 5 milliárd jennel kevesebb jövedelmet jelentett a tokiói tőzsdének, más pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett, illetve saját célra vett igénybe céges forrásokat. Ghosn múlt heti kihallgatásán visszautasította a vádakat.

Be akarja zárni Toronto közeli, oshawai gyárát a legnagyobb amerikai autógyártó, a General Motors, emiatt akár 2800 embernek is megszűnhet a munkája - értesült a kanadai hírtelevízió. A 65 éve üzemelő gyárban jelenleg négy modellt gyártanak. Az ágazati szakszervezet még bizakodik, reményei szerint néhány száz munkahelyet meg tudnak menteni. Kanada a világ 19. legnagyobb autógyártója volt tavaly.

Emelkedett Németországban a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátása a német statisztikai hivatal szerint. A forgalomban lévő autók 115 millió tonna szén-dioxidot bocsátottak ki 2017-ben, hat százalékkal többet mint hét évvel korábban. A negatív változás három tényező: az átlagos motorteljesítmény, a járműállomány nagysága és menetteljesítménye, illetve az átlagos fogyasztás függvénye.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,55 százalékos emelkedéssel, 39 598,29 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 10,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest. A nap nyertese a Mol papírja volt.

Gyengült a forint a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben hétfő este a reggeli szintekhez képest. Az euró jegyzése 323, a svájci frank 286, míg a dollár 285 forintra emelkedett.