Elégedett magával Márki-Zay Péter, jól halad a tanulással

A baloldal rendszeresen megy szembe a határon túl élő magyarsággal. Gyurcsányék a kettős állampolgárság ellen uszítottak, a Momentum pedig egy magyar jelölt helyett románt támogatott a 2020-as elnökválasztáson.

Online felületen románul tanul Márki-Zay Péter - ezt reklámozta a hétvégén a hódmezővásárhelyi polgármester. A politikus elégedett az eddig megszerzett tudásával.

Márki-Zay Péter román nyelvleckéi előtt többször szerette volna elnyerni már a határon túli magyarok, így az erdélyiek rokonszenvét is. A választás előtt is Erdélybe látogatott, csakhogy balul sült el a kampány, ezt még ő maga is elismerte.

Pár szót biztosan megtanult románul Fekete-Győr András is, aki így kívánt szerencsét 2020-ban a romániai elnökválasztás során a románok támogatta jelöltnek, az RMDSZ magyar jelölte, Kelemen Hunor helyett.

Nemrég pedig Horváth Csaba, Zugló szocialista polgármestere került kínos helyzetbe a határon túli magyarok miatt. A szocialista politikus a színmagyar erdélyi, Csíkcsicsó polgármesterét, Péter Lukácsot meghívta egy ünnepségre, biztosra ment: a levelet ugyanis angolul írta, hogy az erdélyi politikus biztosan megértse.