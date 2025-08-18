Keresés

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

2025. augusztus 18., hétfő 17:00 | HírTV
orvosigazgató rémhírterjesztés Magyar Péter Lőrincz Ákos Fejér Vármegyei Szent György Kórház

Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvosigazgatója az általa vezetett intézményt ért vádakra reagált.

  • Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

Lőrincz Ákos: "Ezt semmiképpen ne folytassa az, aki rémhírterjesztést végez vagy nem megalapozott híreket szeretne terjeszteni, mert ez borzasztóan rombolja a lakosság egészségügyi intézményekbe vetett bizalmát. Én is és a kollégáim is megfeszítve dolgozunk azon, hogy a megfeszített körülmények ellenére méltó és betegbiztonságot szem előtt tartó ellátást nyújtsunk a kezeltjeinknek."

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Sajtóklub - ajánló

Vezércikk - ajánló

Paláver - ajánló

