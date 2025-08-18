Lőrincz Ákos: "Ezt semmiképpen ne folytassa az, aki rémhírterjesztést végez vagy nem megalapozott híreket szeretne terjeszteni, mert ez borzasztóan rombolja a lakosság egészségügyi intézményekbe vetett bizalmát. Én is és a kollégáim is megfeszítve dolgozunk azon, hogy a megfeszített körülmények ellenére méltó és betegbiztonságot szem előtt tartó ellátást nyújtsunk a kezeltjeinknek."
Belföld
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2025. augusztus 18., hétfő 17:00 | HírTV