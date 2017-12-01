2017. december 1.,
péntek, Elza napja

„Elég nagy Putyin befolyása Magyarországon”

Hír TV

2017. december 1., péntek 08:37, frissítve: péntek 09:00

Magyarország Moszkvától való függősége, az orosz befolyás már a posztszovjet térség államait jellemző szintre emlékeztet – írja egy tanulmány, amelyet a Népszava ismertet.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az információs fegyver alkalmazásával mostanra azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a térségben az oroszbarát politikusokat, pártokat juttatná hatalomra, vagy tartaná ott - áll a Political Capital és a Friedrich Ebert Alapítvány anyagában.

A szerzők szerint miközben a magyar társadalom alapvetően politikailag és kulturálisan is Nyugat-orientált, ezek az érzések a kormányzati propaganda hatására változnak, és Oroszország egyre vonzóbbá válik.

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MoszkvafüggőségOroszország

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