Belföld

Eldőlt, Tiszabura megint választott

2025. november 02., vasárnap 22:17 | MTI
időközi választás Tiszabura

Fekete Zsigmond kapta a legtöbb szavazatot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaburán, ahol meg kellett ismételni az október 5-ei időközi önkormányzati választást jogszabálysértés miatt - derül ki a Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatokból.

  • Eldőlt, Tiszabura megint választott

A megismételt szavazáson Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 863, a korábbi választáson győztes Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület-ORFME) 729 szavazatot kapott.

A választási névjegyzékben 1959-en szerepeltek, közülük 1592-en vettek részt és szavaztak érvényesen az újbóli választáson.

Vavrik Géza a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta: a megismételt választáson annyi szabálytalanság történt, hogy most ők fognak "óvni."

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei településen október 5-én polgármestert és hattagú képviselő-testületet választottak a helyiek, mert korábban a testület a feloszlásáról döntött. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi választási bizottság (tvb) azonban megállapította, hogy "a jogszabálysértések mértéke a választás eredményét döntő mértékben befolyásolhatta", ezért elrendelte az október 5-ei szavazás megismétlését. A bizottság egy csatolt videót értékelve megjegyezte:

még a polgármester-jelöltek is úgy vélték, hogy "számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak".

A szavazás megismétléséről szóló határozatot a Kúria helybenhagyta.

A megismételt szavazáson Vavrik Géza (Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME) és Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) indult polgármester-jelöltként, mert Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége-FIROSZ) kiesett, míg a képviselő-választáson 62-en indulnak. A megismételt szavazáson ugyanazok szavazhattak, akik október 5-én szerepeltek a választói névjegyzékben.

