Elbocsátották a Rózsa utcai idősotthon dolgozóját

73 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5288-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3734-en pedig már meggyógyultak. Hatodik hete nő az aktív fertőzöttek száma Magyarországon - hívja fel a figyelmet közleményében a koronavirus.gov.hu. Még mindig alacsonynak számít az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa. Szlávik János a köztelevízióban elmondta: a hazai esetszámok jelenleg tízes nagyságrendben mozognak, míg más országokban százával, ezrével betegednek meg az emberek. Elbocsátották azt az alkalmazottat, aki a Hír Tv-nek beszámolt arról, hogy a fővárosi fenntartású Rózsa utcai idősotthonban a lakók harminc százaléka elhunyt koronavírusban. Újabb négy koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a debreceni Pallagi úti idősotthonban, ezzel ötre emelkedett a fertőzöttek száma - közölte Papp László, a város polgármestere. Két betegnek pozitív lett a koronavírus-tesztje, ezért látogatási tilalmat vezettek be a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban – közölte az intézmény. Gyalázat, amit a baloldal a járvány kapcsán művel - írta közleményében a Fidesz. A nagyobbik kormánypárt hangsúlyozta: Magyarországon nem fordulhat elő, hogy azért haljon meg valaki, mert nem jut neki lélegeztetőgép. A kormánypárt arra reagált, hogy az MSZP és a DK is a lélegeztetőgépek beszerzését kritizálta. Gyurcsány Ferenc elvesztette a kontrollt saját pártja felett - ezt mondta egy lapinterjúban a gödi ügy kapcsán Fekete-Győr András. A Momentum elnöke szerint a gödi helyzet nem országos jelenség, hanem egy csúnya kivétel, és nem lát összefüggést a város ellenzéki együttműködésének felbomlása, és az országos együttműködés között. Újabb városban eshet szét a baloldali összefogás - írja a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, hogy a tatabányai baloldali Összefogás-frakcióból most Nagy Béla, a 7-es körzet önkormányzati képviselője távozik. Egy személyben döntött a nyolcadik kerület balliberális polgármestere arról, hogy a józsefvárosi önkormányzat Soros alapítványokkal együttműködve nyújt be uniós pályázatot - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Pikó András még önrészt is vállalt a kerület adófizetőinek pénzéből. Tisztújító kongresszust tart vasárnap az LMP. A két társelnöki pozícióért négyen méretik meg magukat - tájékoztat a párt országos elnökségének titkára. Soros György megbízható embere és az amerikai milliárdos hű szövetségese Michael Roth - tárta fel az Origo. A portál elemzésében arról ír: a Magyarországot támadó, homoszexualitását nyíltan vállaló német külügyi államtitkár azért bírálja hazánkat, mert az Orbán-kormány ellenáll a genderlobbinak és az LMBTQ-ideológiának. 106 ezer hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű diák kaphat ingyenes tanszercsomagot fenntartói és területi megkötöttség nélkül - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Több mint tízezer pedagógus részesül bruttó ötszázezer forintos egyszeri juttatásban - jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Facebookon. Két héttel meghosszabbítja a Miniszterelnökség a Magyar falu program részeként iskolaépületek felújítására, valamint iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztésére kiírt két pályázatának beadási határidejét - tájékoztat Gyopáros Alpár kormánybiztos. Elindult a Tisztítsuk meg az országot program, amelyet egyebek mellett az illegális hulladéklerakók felszámolására hozott létre a kormány. Az érték alapú hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaság alapja, ezért kiemelt cél a hulladék mennyiségének csökkentése és a lehető legmagasabb arányú újrahasznosítás - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Magyarország és Lengyelország együttműködése továbbra is szoros, a két ország folyamatosan egyezteti lépéseit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésében. A jelenlegi geopolitikai helyzetben a közép-európai országoknak szükségük van kipróbált barátokra, a lengyelek számára Magyarország és a magyarok ilyenek - állapította meg Andrzej Duda lengyel elnök. Országszerte 51 embert vett őrizetbe a fehérorosz rendőrség az előző napi kormányellenes tüntetések során - közölte a minszki belügyminisztérium. Lengyelország beengedett több tucat, lengyel vízummal nem rendelkező fehérorosz üldözöttet - közölte Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Jogállamisági záradékot sürgettek az Európai Parlament frakcióinak vezetői a hétéves uniós keretköltségvetés elfogadásának feltételeként. Eltűnik a néger szó Agatha Christie Tíz kicsi néger című népszerű krimijének francia fordításából. A könyvet ezentúl Ils étaient dix (Tízen voltak) címmel forgalmazzák - jelentette be a világhírű regényíró dédunokája, James Prichard. Már 23,9 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 819 ezer, a gyógyultaké pedig 15,5millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Továbbra sem lassul számottevően a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, szerdára is 1670 új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már meghaladta a 110 ezret. A koronavírus-járvány fokozódása miatt Ukrajna egy hónapra, azaz augusztus 29-től szeptember 28-ig ismét lezárja határait a külföldiek előtt - jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök. Romániában a koronavírus-járvány újabb tetőzését jelzi a napi megbetegedések stagnáló üteme, de egyre növekszik, és ismét meghaladta az ötszázat az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma. Romániában szeptember elsejétől a koronavírus-járvány megfékezését célzó egészségügyi óvintézkedések betartása mellett lehetővé teszik a vendéglátóhelyek beltéri részeinek, illetve a színházaknak és a moziknak a megnyitását. Horvátországban ismét rekordot döntött az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Split-Dalmát megyében kötelezővé tették a maszk viselését minden zárt térben. Újra nagyon magas az új fertőzöttek száma Bosznia-Hercegovinában, és az illetékesek attól tartanak, hogy a koronavírus eléri az országban tartózkodó mintegy tízezer migránst is, és esetleg elszabadul a járvány. Csehországban kedden 367 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a harmadik legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Bulgária kormánya jóváhagyta, hogy újabb hónappal meghosszabbítsa a koronavírus miatti rendkívüli járványhelyzetet. A várható szabálysértések miatt nem engedélyezik a koronavírus-járvány megfékezésére tett intézkedések ellen a hét végére szervezett tömegtüntetéseket Berlinben - jelentette be a német főváros vezetése. Kétmilliárd eurós rendkívüli támogatást juttat a francia kormány a kulturális szektornak - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. Szeptember 4-én vagy 5-én kezdődik meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni első orosz vakcina "posztregisztrációs" klinikai tesztelése - közölte a Rosszija 24 hírtelevízió. A brazil államfő második fia, Flavio Bolsonaro szenátor is elkapta a koronavírust, ő a Bolsonaro család immár ötödik tagja, aki fertőzött lett - idézte a helyi média a szenátor szóvivőjét. Meghaladta a kétszázezret a koronavírussal fertőzöttek száma a Fülöp-szigeteken. A sztrájk beszüntetésére és a munka felvételére szólították fel a hatóságok az orvosokat Dél-Koreában, tekintettel a koronavírus-járvány okozta helyzetre. Az országban már 13. napja százas nagyságrendben növekszik a kórban újonnan megbetegedettek száma. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető összehívta a Koreai Munkapárt politikai bizottságát, amelyen az újfajta koronavírus-járvány elleni harcról és a közelgő tájfun elleni védekezésről tanácskoztak - jelentette a KCNA hírügynökség. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította azt az amerikai javaslatot, hogy állítsanak vissza minden, Irán elleni ENSZ-szankciót Teherán nukleáris programja miatt - jelentette be a testület soros elnöke. Az Európai Unió felfüggesztette katonai kiképzési misszióit Maliban, miután a múlt héten kitört zendülés miatt lemondott Ibrahim Boubacar Keita, a nyugat afrikai ország elnöke - jelentette be az Európai Bizottság szóvivője. A Donyec-medencei tűzszünetről és a fehéroroszországi helyzetről folytatott eszmecserét telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Megállapodásra jutott Irán és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség abban, hogy a teheráni vezetés hozzáférést biztosítson a NAÜ által gyanúsnak tartott nukleáris létesítmény ellenőrzésének ügyében. Kettőre emelkedett a Wisconsin állambeli Kenoshában tüntetők között kitört lövöldözés halálos áldozatainak száma, egy embert kórházban ápolnak, állapota súlyos, de nem életveszélyes. Őrizetbe vettek két ellenzéki képviselőt és 14 aktivistát Hongkongban a demokráciapárti tüntetésekben játszott szerepük miatt - számolt be a hongkongi Demokrata Párt. Száz fölé emelkedett az észak-afganisztáni Parván tartományt sújtó heves esőzések és áradások halálos áldozatainak a száma, csaknem 250-en megsérültek - jelentette be az afgán katasztrófavédelem vezetője. Több mint tucatnyi delfin tetemét találták meg Mauritius partjainál, ahol több mint egy hónapja egy zátonyra futott, japán tulajdonú hajóból ömlött olaj a tengerbe. Nyolc emberrel szemben emelt vádat az ügyészség abban az ügyben, amelyben négyen egy vendéglátóhelyen leitattak és megkötöztek egy középkorú férfit, majd áldozatukat éjszakára mindannyian magára hagyták a teraszon - közölte a Fejér Megyei Főügyészség. Fegyverrel rabolt ki egy debreceni dohányboltot két fiatal férfi, a rendőrség nyomozócsoportot állított fel a felkutatásukra - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. A kalapácsvető Halász Bence a második, a távolugró Farkas Petra a harmadik helyen végzett a Chorzów-ban rendezett nemzetközi atlétikai versenyen. Csipes Tamara a hetedik, Hajdu Jonatán pedig az ötödik aranyát nyerte a Szolnokon zajló kajak-kenu országos bajnokságon. A világbajnoki címvédő Kopasz Bálint meglepetésre kikapott Varga Ádámtól K-1 1000 méteren a Szolnokon rendezett kajak-kenu országos bajnokságon, amely a korábbi tesztviadalok után az idei első hivatalos megméretése volt a sportág képviselőinek.