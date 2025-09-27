Elárulták - „Először nyerjük meg, utána részletezzük!” – Adóemelés jönne a Tisza Párttal + videó
2025. szeptember 27., szombat 12:10
| Hír TV
Hatalmas botrány! Újabb Tisza-párt közeli szakértő, Simonovits András közgazdász is megszólalt az ATV-ben, és egyértelművé tette: a nyugdíjpolitikai tervekről is hallgatni kell! „Nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást” – mondta a közgazdász. Bod Péter Ákos szerint is bölcsen hallgat Magyar Péter a megszorításokról. Takács Péter államtitkár szerint ez csak a módszertan: ezerszer elmondani a hazugságot, hogy igazság legyen belőle.
Súlyos vádak! Tuzson Bence igazságügyi miniszter leleplezte a Szőlő utcai büntetőügy hátterét, a vizsgálat szerint idegen titkosszolgálati szál is felmerül! A kormánytagok elleni aljas pedofilváddal valójában a kormányt akarták megingatni és kormánytagokat levadászni. Dobrev Klára vizsgálóbizottságot akart, Molnár Áron Rogán Antalnak üzent, de most kiderült: az egész vádaskodás alaptalan rágalom.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Történelmi digitális fejlesztés indult: Az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs bejelentette, hogy a 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területre eljut a gigabitképes internet és az 5G mobilkapcsolat.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs közzétette a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését, amely a vállalatok által fizetett társasági adó megemeléséről szól. A politikus szerint Brüsszel és a hazai ellenzék akár 30 százalékra emelné a jelenlegi 9 százalékos adókulcsot, ami több százezer magyar vállalkozást sodorna veszélybe. A konzultációval a kormány a "magyar út" védelmét és az adóemelések elleni tiltakozást célozza!
A Tisza Pártot körülvevő szakértők olyanok, mint egy kommunista panoptikum, ezért a fideszes országgyűlési képviselő szükségét látta egy új, kiemelkedően nagy teherbírású taggal bővíteni az ellenzéki gyűjteményt.