Eladják a bérlakások helyét? Botrány a fővárosi telkek körül

Szükség van új lakásokra Budapesten, hiszen lakhatási válság van – mondta el egy Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A politikus az Otthon start programmal kapcsolatban kiemelte, a közgyűlésnek javaslatot tesznek arra, hogy felgyorsítsák a főváros tulajdonában lévő, lakóingatlanok építésére alkalmas telkek eladását.

A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.

A szóban forgó közvagyon kiárusításával más gond is van. Ugyanis így mind Karácsony Gergely, mind pedig Vitézy Dávid legfontosabb kampányígéretei maradhatnak az asztalfiókban. Ez pedig a bérlakásprogram.

