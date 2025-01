El van keseredve Gyurcsány pártja, a kormányváltásban és a birodalmi Európában látja a megoldást

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc ezúttal azt bírta mondani, hogy Magyarország utat tévesztett az utóbbi a másfél évtizedben, a lemaradás folytatódni fog. A pártelnök helyesnek nevezte, hogy a Demokratikus Koalíció határozati javaslatot nyújtott be arról, hogy a parlament vitassa meg az Országgyűlés feloszlatását és egy előrehozott választás kiírását. Arra is kitért, hogy a DK intenzív politikai évre készül 2025-ben. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy a Demokratikus Koalíció szerint "erősebb Európai Unióra, Európai Egyesült Államokra van szükség".

Az a világ, amelyet leginkább Donald Trump amerikai elnök befolyása fog jellemezni, "az egy pocsék világ lesz" - ismertette pártja álláspontját, hozzátéve, hogy "az önzés, az erőszakoskodás, a fenyegetés önző erőpolitikája jön". Jó időszaka lesz ez az erőseknek, a hatalmasoknak, a kiváltságosoknak, azoknak, akik nem szeretik a köz érdekében hozott korlátozó szabályokat, akik fel akarnak rúgni minden korábbi egyezséget, de nehéz időszaka lesz azoknak, akik egy nyugodt, hétköznapi gyarapodó életet szeretnének - mondta.

Arról is beszélt, hogy "az új Amerika új, erős oligarcháját, Elon Muskot az új rossz megtestesítőjének tartjuk". A világ nem részvénytársaság, a közjó nem érhető el ugyanazokkal az eszközökkel, és végképp nem ugyanazzal a magatartással, amellyel valaki akár a világ leggazdagabb emberévé tudott válni - tette hozzá.

Elon Musk, Donald Trump, Orbán Viktor a világ hatalmasainak, erőseinek és a kiváltságosainak az oldalán vannak, a DK azoknak az oldalán fog állni, akik azt mondják, hogy kevesebb hatalmat, kevesebb befolyást ezeknek az embereknek, és több életlehetőséget azoknak, akik egyszerűen szeretnék élni a nyugodt, hétköznapi életüket - szögezte le.

Annak a véleményének is hangot adott, hogy "konfliktus, konfliktus hátán" fogja jellemezni az előttünk álló évet. Donald Trump "Grönlandot akarja, meg Panamát is", a kínai elnök "egyre leplezetlenebbül Tajvant", az orosz elnök "ott masírozik Ukrajnában", és ne legyen kétség, a török elnök sem lesz kíméletes a szíriai rendezés időszakában - fogalmazott. Magyarországnak nem közel kell kerülnie ezekhez a konfliktusokhoz, hanem biztonságos távolságban kell maradnia tőlük, ennek jelenleg a legfőbb akadálya a magyar kormányfő - hangsúlyozta véleményét.

Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy a DK február 2-án tartja éves kongresszusát, ami egyben tisztújító kongresszus is lesz, ő maga pedig a parlamenti szezonkezdet előtt mondja el évértékelő beszédét. Arról is beszélt, hogy Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a jövőben az ő biztonságpolitikai tanácsadójaként, Varga Ferenc független országgyűlési képviselő pedig a DK politikai igazgatójaként dolgozik majd. Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Tisza Párt teszi a dolgát, ahogy a Demokratikus Koalíció is. A legfontosabb közös pontnak nevezte, hogy mindkét párt azt gondolja, hogy a jelenlegi kormány árt az országnak. "Azt gondoljuk akkor, az a közös dolgunk, felelősségünk, szándékunk, hogy útilaput kössünk ennek a kormánynak a talpára, ezen dolgozunk" - jelentette ki.

Szavai szerint ahogy közeledik a választás, majd dolgozni kell azon, "hogy hogyan tudunk Magyarországnak olyan ajánlatot tenni", ami két feltételnek eleget tesz. Részint, hogy ez az ajánlat eredményezze a jelenlegi kormány távozását és egy új demokratikus kormány hivatalba lépését, illetve valamennyi választó úgy érezze, hogy ez az ő kormánya is lesz - mondta. "Egypárti jobboldali kormányt nem szabad egypárti jobboldali kormányra leváltani, ezért aztán én egy sokkal szélesebb talapzatú, átfogóbb ellenzéki együttműködésnek a pártján állok" - fogalmazott. Hozzátette, gyanítja, hogy eljön az idő, amikor "intenzívek lesznek majd azok a beszélgetések, hogy hogyan lehet ilyen ajánlatot tenni".

Megkérdezték, hogyan képzeli el úgy az ellenzéki együttműködést, hogy a DK sorban jelenti be egyéni képviselőjelöltjeit. Azt felelte, úgy tudnak leülni tárgyalni, hogy mindenhol van jelöltjük, de aki együtt akar működni, annak személyi kérdésekben készen kell állnia valamiféle egyezségre. Egy másik kérdésre úgy fogalmazott, hogy DK "elég magabiztos" abban, hogy a következő parlamenti választás után is parlamenti párt lesz. Arra a felvetésre, hogy le kell-e mondania az EP-mandátumáról a Tisza Pártot vezető Magyar Péternek, Kálmán Olga, a DK frakciószóvivője válaszolt, aki azt hangsúlyozta, hogy Demokratikus Koalíció eddig sem szólt bele más pártok belügyeibe.

Forrás: MTI