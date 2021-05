El a kezekkel!

1,2 millió adag Sinopharm-vakcina érkezett Kínából Magyarországra, ez a védekezési időszak legnagyobb oltóanyag-szállítmánya - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy csak védőoltással lehet legyűrni a járványt, Európában pedig Magyarország lett az első ország, ahol bőven van elég szérum, vagyis mindenkit be tudnak oltani, aki arra igényt tart. Már 4 millió 261 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 452 ezren a második adagot is megkapták. 1376 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 790 564-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 504 főre emelkedett. A statisztika alapján minden oltás hatásos, ami Magyarországon van. Ez abból is látszik, hogy akik be vannak oltva, azok között a fertőzöttek aránya nagyon alacsony - mondta Lisziewicz Julianna immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs szerint visszaigazolja a magyar kormány döntését az, hogy az Egészségügyi Világszervezet engedélyezte a kínai Sinopharm-vakcina alkalmazását. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta: az oltóanyagok beszerzése nem politikai, hanem orvosszakmai kérdés. Jövőre folytatódik az adócsökkentés politikája - nyilatkozta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Izer Norbert közölte, olcsóbb lesz a foglalkoztatás, tovább mérséklődik a munkavállalók után fizetendő teher. Az Egyesült Államokban az intézményeket, az oktatást és a vállalatokat is meghódította a gender-ideológia, Magyarországot ellenben megvédte a kormány - mondta Rod Dreher politikai kommentátor Credo című műsorunkban. Magyar területen mindennapos az embercsempészek elfogása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: idén eddig 292 embercsempész ellen indult büntetőeljárás. Az elfogott migránsok száma meghaladja a 32 ezret. El kell vetni az Európai Egyesült Államok ideológiai gyökerű elképzelését - vélekedett Trócsányi László, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője a Magyar Nemzetben. Az oltáson múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Portóban, az Európai Unió szociális csúcstalálkozójának első munkanapját követően a közösségi oldalán. A portói csúcstalálkozó nem a szerződések módosításáról, vagy az átideologizált vitákról szól, hanem a tagállami tapasztalatok inspiráló cseréjéről – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az Európai Unió és partnerei a portói szociális nyilatkozat aláírásával elkötelezték magukat a szociális jogok európai pillére céljainak 2030-ra kitűzött megvalósítása mellett - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Portóban. A világon 156,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig 92,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását. Montenegró ingyenes koronavírus-kezelést és tesztelést ígér a turistáknak - közölte a helyi sajtó, az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva. Franciaországban egymás utáni második nap rekordot döntött a koronavírus ellen beoltottak száma, pénteken több mint 617 ezer dózist oltottak el az előző napi 600 ezer után - közölte az egészségügyi tárca. Az Egészségügyi Világszervezet továbbra is azt reméli, hogy idén megrendezhetik Tokióban a tavaly nyárról elhalasztott olimpiát, annak ellenére, hogy a koronavírusos esetek száma világszerte több országban, köztük Japánban is növekszik. Indiában rekordot döntött a napi halálesetek száma: 4187-en vesztették életüket és 401 078-an fertőződtek meg koronavírussal az elmúlt 24 órában - közölte az újdelhi egészségügyi minisztérium. A 2015-ös atomalkut aláíró országok - beleértve az Egyesült Államokat is - elkötelezettek az egyezmény megmentése mellett - szögezte le az iráni külügyminiszter-helyettes. A Szövetségi Választási Bizottság megszüntette a vizsgálatot Donald Trump volt amerikai elnök ellen a kampánypénzek feltételezett törvénytelen felhasználásának ügyében, Trump üdvözölte a döntést. Több ezren tüntettek a kormány ellen Algírban, az emberek a júniusi előre hozott parlamenti választásokat is elutasították. Legkevesebb 27-en vesztették életüket és 359-en tűntek el a kolumbiai tüntetéseken, amelyek április 28-án kezdődtek egy vitatott adóreform miatt - közölte a bogotái államügyészi és az ombudsmani hivatal. Háromeurós belépődíjat vezetnek be a velencei Szent Márk-székesegyházban a turisták számára, hogy ily módon a látogatók is hozzájáruljanak a bazilika megmentéséhez az árvizektől - jelentette be Francesco Moraglia velencei pátriárka. Hétfőtől korlátozásokat vezetnek be a dél-erdélyi A1-es autópálya két megépített szakaszát összekötő DN68A országúton - közölte a temesvári regionális útügyi igazgatóság. Hétfőtől ismét fel lehet szállni az első ajtóknál is a buszokra és a trolibuszokra a fővárosban, és eltávolítják a koronavírus-járvány miatt a járművezetők védelméért kihúzott kordonokat is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hétfőtől vonatpótló buszok közlekednek a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza szakaszon. A magyar válogatott 3:0-ra legyőzte Izraelt a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat első fordulójában. Férfi röplabda Európa-bajnoki selejtező: Magyarország - Norvégia 3:1 Varga Ádám szoros küzdelemben kikapott a kirgiz Murat Ramonovtól a birkózók utolsó, szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, így eldőlt, hogy nem szerezhet tokiói kvótát.