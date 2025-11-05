Keresés

Ekkor költözhetnek be a budapesti Diákvárosba a hallgatók

2025. november 05., szerda 09:21 | MTI
Diákváros Varga-Bajusz Veronika Kulturális és Innovációs Minisztérium TV2 Mokka című műsor

Az első kollégisták a tervek szerint 3 év múlva költözhetnek be a Diákvárosba - mondta el Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a TV2 Mokka című műsorában szerda reggel.

  • Ekkor költözhetnek be a budapesti Diákvárosba a hallgatók

Az államtitkár közölte, a beruházásról jelenleg is zajlik az egyeztetés az egyetemekkel, a hallgatói önkormányzatokkal és a doktoranduszok szervezetével. A Fudan Alapítványból létrejött Tudás-Tér Alapítvány már tulajdonába vette a beruházásban érintett mintegy 60 ingatlant. A Diákváros a Soroksári útnál az atlétikai stadion közelében fog megépülni. A többszázmilliárdos beruházás eredményeként több mint 10 ezer kollégiumi férőhely jön létre - Varga-Bajusz Veronika.

Kiemelte: a magyar felsőoktatás nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ez látszik a nemzetközi rangsorokban és a bővülő hallgatói létszámban is. Már 3 éve több mint 100 ezer új elsőéves kezdi meg tanulmányait. Ezért van szükség a kollégiumi férőhelyek bővítésére, ennek része lesz a Diákváros - jelezte.

A kormány támogatja a fiatalok lakhatását, ennek egyik oldala az Otthon Start Program, a másik a kollégiumfejlesztés - tette hozzá. Az államtitkár beszélt arról is, hogy idén november 11-12-én lesz a SzakMÁzz! Budapest pályaválasztási kiállítás a BOK Csarnokban. Elmondta, a szakképzés is hatalmasat fejlődött az utóbbi években. Az OECD rangsorában Magyarország a harmadik a szakképzésből kilépők munkaerőpiaci kompetenciáit tekintve.

Ma Magyarországon a leggyorsabb út a karrierhez a szakmatanulás - mondta. A SzakMÁzz! elsősorban a 7-8. osztályosoknak szól, őket segíti a pályaválasztásban, idén az építőipar lesz a fókuszban - jelezte Varga-Bajusz Veronika.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

