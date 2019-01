Éjféltől nincs pardon

Ma járnak le a tavalyi országos és megyei autópálya matricák, több tízezres bírságot is kaphat, aki új matrica nélkül közlekedik.

Január 31-e, azaz csütörtök éjfél után már nem használhatók a 2018-ban kiváltott országos és megyei autópálya matricák – figyelmeztet a www.autopalyamatrica.hu. Csütörtök után a már jogosulatlan úthasználatnak számít, ha tavalyi matricával hajtunk fel fizetős útszakaszokra. Ez a D1/D2 díjkategóriában 14 875 forint bírságot von maga után, de fizetés elmulasztása esetén 59 500 forintig is emelkedhet a bírság.

Az új matricák megvehetők benzinkutakon és a Nemzeti Útdíj Szolgáltató (NÚSZ) irodáiban, de a legkényelmesebb az interneten megvásárolni az e-matricát, például a www.autopalyamatrica.hu oldalon. Ez azért is biztonságosabb, mert (szemben a benzinkutas vásárlással) magunk írhatjuk be a rendszámunkat, amit az oldal közvetlenül továbbít a NÚSZ rendszerébe, így kisebb a veszélye annak, hogy adminisztrációs hiba miatt bajba kerüljünk. Emellett az oldal ügyfélszolgálatán vásárlás után korrekciót is kérhetünk, ha rossz adatokat adtunk meg, vagy technikai hiba miatt rossz matricát kaptunk, míg egy benzinkúton jellemzően nem foglalkoznak utólagos reklamációkkal.

Az internetes vásárlás lehetősége akkor is hasznos, ha véletlenül matrica nélkül hajtottunk fel egy fizetős útszakaszra: ilyenkor még 60 perc marad a matrica kiváltására (ez lehet 10, 30 napos vagy megyei matrica is) és a bírság elkerülésére.

A havi, éves és megyei matricák ára nem változott tavaly januárhoz képest, drágábbak lettek azonban a 10 napos matricák négy járműkategóriában: a személyautók (D1) útdíja díja 2975 Ft-ról 3500 Ft-ra, a kishaszongépjárműké, lakóautóké és mikrobuszoké (D2) matricája 5950 Ft-ról 7000 Ft-ra, a buszoké (B2) díja 13 385 Ft-ról 15 500 Ft-ra, az utánfutóké (U) pedig 2975 Ft-ról 3500 Ft-ra emelkedett. További újdonság, hogy idén fizetőssé válik két új útszakasz, az M35 autópálya (481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti 18,7 km-es szakasz) és az M4 autópálya (Berettyóújfalu – 47. sz. főút, 3,7 km)

(OTS)