2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Éjfél után 8 perccel érkezett az ország idei első babája

MTI, Hír TV

2019. január 1., kedd 09:19

Éjfél után 8 perccel, Miskolcon született idén az ország első babája. 2019-ben a fővárosban és vidéken is lány volt az első újszülött.

A Miskolcon született kislány 47 centiméterrel és 2350 grammal jött világra. A kislány a Vanda nevet kapta.

A fővárosban, a budapesti Honvédkórházban 2 óra 55 perckor született az első gyermek. A kislány – aki a Vilma nevet kapta – 54 centiméterrel és 3870 grammal jött világra.

Az ország és a főváros első babája is édesanyja első gyermekeként született.

 

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