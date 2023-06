Együttműködik az Igazságügyi Minisztérium, a Miniszterelnökség és a GVH

Megosztás itt:

Az állami szervezetek együttműködésének kiemelt célja a hazai fogyasztóvédelem továbbfejlesztése.



Ez keretet fog biztosítani a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény egységes alkalmazásához, hiszen maga a törvény mind a három hatóságot, mind a három állami szervet megbízta bizonyos fogyasztóvédelmi feladatok ellátásával – mondta Varga Judit Igazságügyi miniszter.



Kiemelt együttműködési területek között elsőként van az együttműködési megállapodás tervezetében megemlítve ez pedig a kedvezőtlen gazdasági folyamatok fogyasztókra gyakorolt hátrányos hatásának mérséklése. Ha ezt egy mondatban kell összefoglalni akkor ezt úgy hívják, hogy infláció. Ezért vezettünk be árstopokat ezért döntött a kormány a kötelező akciózás bevezetéséről augusztus 1-ével és valóban ezért indul meg egy árfigyelő rendszer is – fejtette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely azt is hozzátette: a megállapodásban kiemelt szerepet kap a gyermekvédelem, valamint az online térben való fogyasztóvédelem is.