Együttműködés lehet, koalíció nem

Nem árulta el Ungár Péter a Lehet Más a Politika elnökségi tagja, hogy a párt milyen viszonyt kíván kialakítani a Jobbikkal.

Magyarország Élőben című műsorunkban azzal tért ki a válasz elől, hogy erről majd a párt testülete hoz döntést. Korábban sajtóhírekben merült fel, hogy a két ellenzéki pár szövetségre léphet.

Szerintem az a lényeg hogy ne arról beszéljünk, hogy ki kivel mit csinál, hanem azt hogy mit állítunk a választópolgároknak például Z. Kárpát Dániel lesz a vendége, Z Kárpát Dániel nagyon komoly munkát végzett a devizahitelesek érdekében abban, amit ő mond, a devizahitelesekről az szerintem mutatja azt hogy mi az amiben nagyon kritikusnak kell lenni az Orbán kormánnyal és abban minden támogatást meg tudunk adni Z. Kárpát Dánielnek - mondta Ungár.

Nem zárta ki az együttműködést az LMP-vel, de a koalíciós partnerséget tagadta Z.Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke a Hír TV-ben a Jobbik és az LMP közeledését firtató kérdésre.

Adott ugye a Jobbik, amely Magyarország legerősebb ellenzéki ereje, és adott egy olyan LMP, amely talán most még a saját útját keresi. És azt kell, hogy mondjam, hogy ügyek mentén az együttműködés eddig is megvolt a jóérzésű politikai szereplők között és ezután is meglesz. Hogy egy példát mondjak és hogy korrekt legyek teljesen, a ferencvárosi kilakoltatásnál, amikor Csárdi Antal LMP-s képviselő megjelent, szintén segítendő a megegyezést, természetesen együttműködünk vele, tehát hogy ne működnénk együtt a deviza károsultak érdekében, viszont pártok közötti koalícióról, közös jelöltek indítgatásáról, bármiféle koordinációról szó sincsen - mondta a politikus.

