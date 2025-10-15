Keresés

Belföld

Együttműködés a gyermekek egészséges digitáliseszköz-használatáért

2025. október 15., szerda 21:57 | HírTV

Közös kutatásokkal, tudományos konferenciákkal és ismeretterjesztő kampányokkal lép fel a gyermekek túl korai és túlzott mértékű digitáliseszköz-használata, illetve annak káros hatásai ellen a Bethesda Gyermekkórház, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A két intézmény új együttműködési megállapodása mellett az NMHH és a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal csatlakozott az egészségügyi intézmény gyermekek képernyőidejének csökkentését célzó chartájához is.

  • Együttműködés a gyermekek egészséges digitáliseszköz-használatáért

Az együttműködési megállapodást Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, valamint Koltay András, az NMHH elnöke október 14-én, ünnepélyes keretek között látta el kézjegyével.

A dokumentum egy régóta meglévő szakmai kapcsolatot erősített meg, amelyben most az intézmények stratégiai szinten hangolják össze kutatási és szemléletformáló tevékenységüket a digitális eszközhasználat gyermekek fejlődésre gyakorolt hatásainak feltárása, valamint a megelőzés támogatása érdekében.

A Bethesda és az NMHH a jövőben közös kutatások, szakmai publikációk, tájékoztató kiadványok és társadalmi kampányok útján kívánja segíteni a szülőket, pedagógusokat és egészségügyi szakembereket abban, hogy a digitális világban felelős, megalapozott döntéseket hozhassanak a gyermekek érdekében.

A két intézmény közös célja a tudatos szülői attitűdök kialakításának támogatása, valamint a gyermekek képernyőidejének csökkentése.

A gyermekek egészsége nemcsak a testi, hanem a mentális jólétet is magában foglalja – fogalmazta meg az ünnepélyes aláíráson Velkey György János. A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója hozzátette: az okoseszközök használatával kapcsolatban felelős, közös gondolkodásra van szükség, amelyben a gyermekkórház médiahatósággal kötött megállapodása fontos mérföldkő.

Koltay András az eseményen elmondta: az NMHH nemcsak hagyományos hatósági eszközökkel, de széleskörű társadalmi, tudományos és szakmai együttműködésekkel is sokat tesz a hatékony online gyermekvédelemért. A médiahatóság vezetője rámutatott:

a Bethesda szakmai tapasztalata és az NMHH kutatási és edukációs tevékenysége olyan háttér, amellyel a két intézmény még eredményesebben vizsgálhatja a gyermekek digitális szokásait, előremutató tanácsokat megfogalmazva.

Az együttműködés aláírásával egyidőben az NMHH és az általa működtetett Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal hivatalosan is csatlakozott a gyermekkórház azon tudományos chartájához, amely a gyermekek képernyőidejének csökkentése érdekében fogalmaz meg javaslatokat és célkitűzéseket. A már mintegy negyven szakmai szervezet által aláírt dokumentum tudományos eredményekre és hazai, valamint nemzetközi szakirodalomra építve kíván irányt mutatni a szülőknek, szakembereknek és döntéshozóknak az egészséges digitális egyensúly megteremtéséhez.

Az ajánlás egyebek mellett hangsúlyozza, hogy

hároméves kor alatt nem javasolt a képernyőhasználat, valamint, hogy tízéves kor alatt semmiképpen, 14 éves kor alatt pedig lehetőleg ne legyen a gyermekeknek saját okoseszköze.

A charta célkitűzései szorosan illeszkednek az NMHH online gyermekvédelmi stratégiájának alapelveihez, amelyek a tudatos, mérsékelt és az életkornak megfelelő digitáliseszköz-használatot helyezik középpontba. A charta javaslatainak elsődleges célja, hogy a gyermekek visszataláljanak a mozgás, a kreatív játék és a személyes közösségi élmények öröméhez.

Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője a dokumentum javaslataival kapcsolatban rámutatott, hogy a gyermekek hazánkban is egyre korábban kapnak saját okoseszközt.

A főosztályvezető kiemelte: a hatóság legfrissebb, 2025-ös Digital Parenting kutatása szerint a gyermekek háromnegyedének már tízéves korára van saját mobiltelefonja, átlagosan pedig csaknem kilenc és fél éves korban jutnak saját készülékhez.

Az NMHH adatai arra is rávilágítanak, hogy a négy-hat éves korosztályban a gyermekek hét százaléka már rendelkezik saját eszközzel, a kilenc-tíz évesek pedig hétvégén átlagosan 172 percet töltenek képernyő előtt. Ez öt év alatt csaknem másfélszeres növekedést jelent – tette hozzá a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal elnöke.

A két intézmény munkatársai már idén ősszel megkezdik a közös munkát.

