Együtt emlékezett az újraélesztett pártszövetség

ORSZÁGSZERTE TARTANAK MEGEMLÉKEZÉST A NEMZETI GYÁSZNAPON, AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK 61. ÉVFORDULÓJÁN. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ JELENLÉTÉBEN, KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT FELVONTÁK ÉS FÉLÁRBÓCRA ENGEDTÉK A NEMZETI LOBOGÓT A PARLAMENT ELÕTT. BOROSS PÉTER KORÁBBI KORMÁNYFÕ: A MAGYAROK SZABADSÁGVÁGYA KIVÉTELESEN ERÕS MONDTA A RÁKOSKERESZTÚRI ÚJ KÖZTEMETÕBEN. A MAGOSZ NYERTE MIND A 19 MEGYÉBEN A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA MEGYEIKÜLDÖTT-VÁLASZTÁSÁT. FM: A GAZDÁK A VIDÉK TÁMOGATÁSÁRA SZAVAZTAK AZ AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁSON. SALLAI R. BENEDEK (LMP): A 360 EZER TAGBÓL MINDÖSSZE 47 EZREN TÁMOGATJÁK A MAGOSZ ÉS A FIDESZ AGRÁRPOLITIKÁJÁT. KISVÁRDA 700 M FT-NYI EU-S PÉNZT KAPOTT ROMAKÉPZÉSRE, A PÉNZBÕL KONDITERMET ÉPÍTETTEK A HELYI KÉZILABDÁZÓKNAK CÉLPONT, HÍR TV. PÁNIK TÖRT KI KÖMLÕN, MIUTÁN MIGRÁNSOKNAK NÉZTÉK A HELYIEK A MINDENSZENTEKRE LÁTOGATÓBA ÉRKEZÕ MAGYAROKAT - HEOL.HU. „REMÉNY-TERV” SZLOGENNEL INDUL A MOMENTUM POZITÍV PLAKÁTKAMPÁNYA MAGYAR NEMZET. AKÁR VISSZA IS LÉPNE JUHÁSZ PÉTER JAVÁRA FEKETE-GYÕR ANDRÁS, BÁR SZERINTE Õ AZ ERÕSEBB JELÖLT - MAGYAR NEMZET. VÉDÕOLTÁST JAVASOL A BÁRÁNYHIMLÕ ELLEN A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETE. VÁRATLANUL BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT SZAAD HARÍRI LIBANONI KORMÁNYFÕ. HARÍRI SZERINT A HEZBOLLAHOT RÁTETTE KEZÉT AZ ORSZÁGRA, ATTÓL FÉL, HOGY APJÁHOZ HASONLÓAN ÕT IS MEGGYILKOLJÁK. DONALD TRUMP EGYIK KAMPÁNYTANÁCSADÓJA 2016-BAN OROSZ KORMÁNYZATI TISZTSÉGVISELÕKKEL TALÁLKOZOTT MONDTA A KONGRESSZUS HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGÁBAN. FELMÉRÉS: MAJDNEM MINDEN MÁSODIK AMERIKAI SZERINT TRUMP BÛNÖS AZ OROSZOKKAL VALÓ SZÖVETKEZÉSBEN. KREML: FOLYAMATBAN VAN EGY PUTYIN-TRUMP-TALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSE. KIEMELTÉK A TENGERBÕL A SPITZBERGÁKNÁL LEZUHANT OROSZ HELIKOPTER RONCSAIT KÖZÖLTE A TASZSZ. AZ ISZLÁM ÁLLAM LEGFRISSEBB VERESÉGEI NYOMÁN ELVESZTETTE AZ ÁLTALA EGYKOR URALT SZÍRIAI ÉS IRAKI TERÜLETEK 96%-ÁT. A DEMOKRATA PÁRTOT ILLETÕ PÉNZEKET HASZNÁLT SAJÁT KAMPÁNYÁRA HILLARY CLINTON ÁLLÍTJA ÚJ KÖNYVÉBEN A DEMOKRATA PÁRT VOLT VEZETÕJE, DONNA BRAZILE. ROMÁNIÁBAN IS ELKEZDÕDÖTT A BÉRUNIÓS EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS ALÁÍRÁSGYÛJTÉSE. MEGKEZDÕDÖTT SZLOVÁKIÁBAN AZ ORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN IMMÁR ÖTÖDIK MEGYEI VÁLASZTÁS. A SPANYOL KÖZPONTI BÜNTETÕ BÍRÓSÁG KIADTA AZ EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT CARLES PUIGDEMONT LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK ELLEN. CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE, HOGY KÉSZ INDULNI A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL DECEMBER 21-RE KIÍRT KATALÓNIAI REGIONÁLIS VÁLASZTÁSON. ELHAGYHATTA A BÖRTÖNT SANTI VILA, A LEVÁLTOTT KATALÁN KORMÁNY TAGJA, MIUTÁN KIFIZETTE A BÍRÓSÁG ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT 50 EZER EURÓS ÓVADÉKOT. A NETFLIX BEJELENTETTE, HOGY NEM SZEREPELTETI TÖBBET A SZEXUÁLIS ZAKLATÁSSAL GYANÚSÍTOTT KEVIN SPACEY-T A KÁRTYAVÁR CÍMÛ SOROZATBAN. 9 JÁRMÛ ÜTKÖZÖTT AZ M43-AS AUTÓPÁLYA ROMÁNIA FELÉ VEZETÕ OLDALÁN CSANÁDPALOTA KÖZELÉBEN A SZOMBAT REGGELI KÖDBEN. ÖT EMBERT, KÖZTÜK KÉT GYERMEKET MENTETTEK KI EGY ÉGÕ HÁZBÓL A RENDÕRÖK A XVII. KERÜLETBEN SZOMBATRA VIRRADÓRA. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTE A BÍRÓSÁG AZT A 42 ÉVES FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT PÉNTEKEN MEGÖLTE SZÜLEIT SOPRONBAN. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 7-ES FÕÚT 38-AS KILOMÉTERSZELVÉNYÉNÉL, BARACSKA TÉRSÉGÉBEN. NYERGES VONTATÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ HAGYÁROSBÖRÖNDÖN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST MEZÕKERESZTESEN. ROVARIRTÓ SZER KERÜLT A LEVEGÕBE BALMAZÚJVÁROSBAN, 120 EMBERT IDEIGLENESEN KIKÖLTÖZTETTEK.