Egyszerűbbé vált a társasházi parkolóhelyek értékesítése

Ami az enyém, az a tied is lehet

Az évek óta húzódó probléma arra vezethető vissza, hogy a társasházi teremgarázsokban

található parkolóhelyek az ingatlan-nyilvántartásba tipikusan nem önálló ingatlanokként, hanem egy közös garázsként kerültek bejegyzésre, amely a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában áll.mHa valaki el akarta adni a parkolóhelyét, úgy máris szembe találta magát azzal a szabállyal, hogy a többi tulajdonost elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítés folyamatába be kellett illeszteni a tulajdonostársak felhívását elővásárlási joguk gyakorlására, amely már 4-5 tulajdonostárs esetén is időt és költségeket jelent, de a több tucatnyi tulajdonossal rendelkező teremgarázsok esetén sem volt egyértelmű gyakorlat arra, hogy van-e kibúvó ezen szabály alól. Az értesítés megtörténtét ráadásul igazolni is kell, ellenkező esetben a földhivatal nem jegyzi be az új tulajdonost.

A jogszabályváltozás két irányból ragadja meg a problémát: egyrészt alternatívát kínál az újonnan épülő garázsok esetében, másrészt a már megépült ingatlanok értékesítése esetén is megkísérli elsimítani a gyakorlat bizonytalanságait.

Új lehetőség a beruházók kezében

„A társasházi beruházást fontolgatókat vagy annak korai szakaszában lévőket érintő jelentős újítás, hogy az egyes parkolóhelyek mostantól önálló ingatlanként, külön helyrajzi szám alatt nyilvántartásba vehetők” – magyarázza dr. Kerekes Gábor ügyvéd. „Ezzel a megoldással a parkolóhely külön tulajdonnak minősül: a többi parkolóhely tulajdonost tehát nem illeti meg elővásárlási jog, így az eladót sem terheli a kötelezettség, hogy az ajánlatot a garázs többi tulajdonosával is közölje. A könnyítéssel az eladók egy több hétig elhúzódó, időnként bizonytalan kimenetelű procedúrát spórolnak meg, a garázsok értékesítését lényegesen egyszerűbbé téve” - mondja a szakértő.

A praktikus könnyítésen túl, a tulajdonos szabadságát is növeli az új szabály: így valóban annak tudja eladni a parkolóhelyét, akit ő választott ki, és nem kényszerül arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlása esetén valamelyik tulajdonostársával kerüljön szerződéses kapcsolatba.

A posta is fellélegezhet

A módosítás továbbá megoldást kínál a már megépült, közös tulajdonban álló társasházi garázsok értékesítése esetén is.

Az elmúlt évek gyakorlatában több megoldás is felmerült a nagyszámú, jellemzően ötvennél több, tulajdonostárs felhívására (pl. társasházi hirdetőtáblára történő kifüggesztés, közzététel a társasház Facebook csoportjában). A bírói gyakorlat azonban nem honorálta a kreativitást, és többnyire ragaszkodott ahhoz a megoldáshoz, hogy a tulajdonostársak tértivevényes levélben történő értesítésétől csak rendkívüli nehézség esetén lehet eltekinteni. A „rendkívüli nehézség” tartalma azonban esetről esetre dőlt el, így az eladók sokszor inkább a biztos, de költséges és időigényes megoldást választották.

Az új rendelkezések alapján a jövőben elegendő, ha a parkolóhely eladója a társasházi közös képviselő nyilatkozatát csatolja a földhivatal részére, amely nyilatkozat igazolja, hogy a vételi ajánlat a társasház közös használatú helyiségében kifüggesztésre került. A gyakorlat már ismerte és alkalmazta ezt a megoldást, azonban eddig leginkább az adott földhivatal jóindulatán múlott, hogy azt el is fogadták-e. A jogszabály által történő szentesítés most végre eloszlatja a korábbi bizonytalanságot, továbbá praktikus előnnyel is szolgál az eladók részére, hiszen nem kell nagyszámú tértivevényes levél megküldésével foglalkozniuk.

Mit hoz a jövő?

„Összességében véve a jogszabályváltozás észszerű, előremutató módon rendezi a

gépkocsibeállók értékesítése esetén felmerült problémákat, mind a már létező társasházi

ingatlanok, mind a jövőben létesülő garázsok esetében. Az egyes részletkérdések gyakorlati

megoldása még homályos lehet, azonban az ingatlan-nyilvántartási hatóság várhatóan a

következő hetekben a pontos részleteket illetően is tájékoztatást fog kiadni” foglalja össze a

Jalsovszky szakértője.