DPK - Egyszer valami el fog sülni: Kocsis Máté a politikai erőszak elharapózásának veszélyére hívta fel a figyelmet + videóvideó

2025. szeptember 20., szombat 14:00 | Hír TV

A Tisza Párt fegyveres botránya után Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője egyetlen, sokatmondó mondattal kommentálta a helyzetet. A politikus kijelentette: „egyszer valami el fog sülni”, utalva Magyar Péter erőszakos magatartására és a körülötte kialakult feszültségre. A Fidesz frakcióvezetője a józan ész és a nyugalom hangján beszélt, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a politikai nézeteltéréseket nem fegyverrel kell megoldani.

  DPK - Egyszer valami el fog sülni: Kocsis Máté a politikai erőszak elharapózásának veszélyére hívta fel a figyelmet + videóvideó

A fegyveres fenyegetés és a politikai alkalmatlanság

 A politikai vezetés egyik legfontosabb alapja a hitelesség és a bizalom. Amikor egy vezető erőszakkal és fenyegetéssel él, az aláássa ezt a bizalmat, és komoly kérdéseket vet fel az alkalmasságával kapcsolatban. A Tisza Párt fegyverbotránya is éppen ezt bizonyítja. Miközben a nyilvánosság előtt a békéről és az összefogásról beszél, a valós tettei egészen más képet festenek. A botrány egyértelműen leleplezi, hogy a Tisza Párt a hatalom megszerzéséért akár az erőszaktól sem riad vissza.

A vezetésre való alkalmatlanság egyik legnagyobb jele, ha valaki képtelen kezelni a saját konfliktusait. A fegyveres incidens, ami a Tisza Párttal történt, egyértelműen jelzi, hogy Magyar Péternek nincs meg az a politikai érettsége, ami a vezetéshez szükséges. A belső feszültségek, a kommunikáció hiánya és az erőszakos megnyilvánulások mind azt mutatják, hogy a Tisza Párt elnöke nem alkalmas a vezetésre, és a magyar emberek nem bízhatnak meg benne. A Fidesz ezzel szemben a békét, a biztonságot és a közösség erejét képviseli.

A Fidesz válasza: a józan ész és a nyugalom

 A Fidesz hisz abban, hogy a politikai nézeteltéréseket szavakkal, nem pedig erőszakkal kell megoldani. A józan ész a Fidesz igazi fegyvere, amellyel szemben minden fegyveres fenyegetés elenyészik.

DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó

DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó

 A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.

DPK - Menczer Tamás erősen nyitott, odaszúrt a kiskakasnak: nem kell pisztoly a közösségünk erejéhez + videó

DPK - Menczer Tamás erősen nyitott, odaszúrt a kiskakasnak: nem kell pisztoly a közösségünk erejéhez + videó

 A Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza Párt botrányát egyetlen mondatban összegezte: "Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" - mondta, ezzel egyértelműen állást foglalva Magyar Péter pártjának a fegyveres incidensével kapcsolatban. A politikai üzenet világos: a Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.
DPK - Deutsch Tamás: A Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést megszavazott - a brüsszeli álláspontot képviselik + videó

DPK - Deutsch Tamás: A Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést megszavazott - a brüsszeli álláspontot képviselik + videó

 A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.
