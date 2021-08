Egyre többen veszik online az iskolaszereket

Biztonságosan és sikeresen véget értek az augusztus 20-ai rendezvények az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben és a tűzijáték kapcsán beérkezett információk szerint - közölte Kovács Zoltán államtitkár. A nemzeti ünnepek évtizedek, évszázadok távlatából is a magyarok összetartozását hirdetik - mondta Áder János köztársasági elnök az államalapítás évfordulója alkalmából tartott ünnepi tisztavatáson a Kossuth téren. A Szent István Rend nemzeti elismerésünk legrangosabb kifejezője, a tiszteleté határon innen és túl - hangsúlyozta az államfő, amikor átadta az elismerést Lovász László matematikusnak és Vizi E. Szilveszter orvosnak, az MTA két korábbi elnökének. A világjárvány idején a kultúra, a tudomány eredményei, a művészet, a kutatók munkája mutatta meg, hogy nem vesztettük el a jövő formálásának képességét - mondta Áder János a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán. Európa kevés ősi államai egyikének nevezte Magyarországot augusztus 20-ai beszédében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó döntésnek nevezte augusztus 20-ai ünnepi beszédében Varga Judit igazságügyi miniszter, hogy Szent István király - elfogadva a római pápa fennhatóságát - népét a keresztény kultúrkör részévé tette. Történelmünkben az államalapítás az egyik legfontosabb esemény, amely sorsfordító hatással volt Magyarország fennmaradására - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. A kormány elkötelezett az erős Magyar Honvédség létrehozásában - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson tartott köszöntőjében. Egyre jobban elmagányosodó világunkban meg kell találnunk a teret, ahol erősödik a kapcsolatunk Istennel és egymással - mondta Felföldi László pécsi megyés püspök. Magyarország van, de hogy lesz-e, és ha igen, milyen lesz, az csak rajtunk múlik - hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Húsz év múlva saját államunk sem lesz, ha az Európai Egyesült Államokkal kampányoló baloldalon múlik - mondta a Volner Párt elnöke. Európa elveszítette vallási gyökereit, gazdasági valamint katonai erejét, és erkölcsi tartását is - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence szerint az uniónak sem erkölcsi, sem gazdasági alapja nincs ahhoz, hogy más országokra erőltessen ideológiákat. Magyarország most azért van, mert megvédte magát mindig az ellen, ami létét fenyegette - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A lengyel-magyar együttműködés a közép-európai térség, valamint egész Európa biztonságának és fejlődésének fontos tényezője - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel államfő Áder János köztársasági elnöknek címzett levelében. Az elmúlt tíz esztendő a magyarok felívelő időszaka volt - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen. A NATO-nak egységesnek kell maradnia Oroszország agresszív fellépése és Kína térnyerése miatt - jelentette ki a tálibok afganisztáni hatalomátvételével kapcsolatban Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Más országok nem erőltethetik rá értékeiket Afganisztánra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Meglehetősen nehéz a civilek ezreinek kimenekítése Afganisztánból, azonban a repülőtéri káosz ellenére az Egyesült Államok szövetségesei nem kérdőjelezik meg Washington hitelességét - mondta az amerikai elnök. Rálőttek a kabuli repülőtér felé tartó egyik német állampolgárra Afganisztánban, a férfi állapota stabil - jelentette be a német kormányszóvivő. Nagyjából tucatnyi, közel-keleti, közép-ázsiai és európai ország segíti azokat az amerikai műveleteket, amelynek során amerikai és más állampolgárokat menekítenek ki az afgán fővárosból a tálib hatalomátvétel után - közölte az amerikai kormány. Megkezdődött az afgán menekültek elhelyezése az olaszországi városokban, miután már több mint kilencszázan érkeztek. A felmérések szerint az olaszokat megosztja az afgánok befogadásának a kérdése. A koronavírus-fertőzöttek száma 210,8 millió, a halálos áldozatoké 4,4 millió a világon. Izraelben negyven évre csökkentették a harmadik oltásra jogosultak alsó korhatárát. Meghosszabbították a legnagyobb ausztrál város, Sydney koronavírus-járvány miatti zárlatát, a település leginkább fertőzött részein éjszakai kijárási tilalmat is bevezettek. Szigorú zárlat alá kerül Vietnam legnagyobb városa, Ho Shi Minh-város a koronavírus-járvány miatt, az élelmiszerellátást a hadsereg felügyeli. Sok kérdés van, amelyet személyesen meg kell beszélnünk - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor a Kremlben fogadta Angela Merkel német kancellárt. Az amerikai választók nagyjából fele nem tartja alkalmasnak Joe Biden elnököt az ország vezetésére - írta egy friss felmérésre hivatkozva a Newsmax konzervatív amerikai hírportál. Törvényt fogadott el Kína annak megakadályozására, hogy a nagy internetes cégek visszaéljenek az internetre felkerülő személyes adatokkal. Megkezdődtek a virágkarneváli programok Debrecenben. Szoboszlai Dominik két gólt szerzett a német Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatában. A Ferencváros gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott az albán Vllazniától a női labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtező minitornáján pénteken, így búcsúzott. A magyar női röplabda-válogatott 3:1-re legyőzte a szlovák csapatot az Európa-bajnokságon. Kajak egyesben Kopasz Bálint fölényes győzelmet 1000 méteren a kajak-kenu országos bajnokságon, amely világbajnoki válogató verseny is. Pergel Szandra és Madarász Dóra megnyerte a női párosok küzdelmét a budapesti WTT Contender asztalitenisz-tornán. Spanyolországgal, Romániával és Izlanddal került egy csoportba a magyar válogatott a 2023-as női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőjében. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség visszavonta az athéni doppingellenőrző laboratórium akkreditációját.