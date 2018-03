A gyűlöletbeszéd és az uszítás gyanúját is felveti azoknak az álhíreknek a terjesztése, amely többnyire a kormánypárti médiában jelenik meg a migrációval kapcsolatban – a Hír TV-nek nyilatkozó médiajogász szerint. Egyre több valótlanság jelenik meg a fideszes kampánykiadványokban, melyekben jórészt az ellenzéket démonizálják.

Migránsok utcai balhéjáról, randalírozásairól szólnak a TV2 híradói. Igaz, ezek az esetek nem ott, akkor történtek, és nem is migránsok követték el őket. A Facebookon az Origo is hasonló videókat hirdet pénzért, hetekkel választás előtt. A médiajogász szerint az álhírek terjesztése büntetőjogi kategória.

„Amikor az Origo és a TV2 beszáll ebbe, és amikor mondjuk a Fidesz propagandájának már kifejezetten része az ilyen álhíreknek a fizetett terjesztése, mint ahogy a YouTube-videók esetében ez történik, akkor ez nagyon komolyan felveti a gyűlöletbeszéd, az uszítás tényállást, akár mint büntetőjogi kategória. Ez nagyon nyíltan és nagyon egyértelműen emberek egy csoportja ellen, kifejezetten annak a lehetőségét magában rejtve uszít, hogy valamiféle erőszakos fellépésre is akár sor kerülhet. Ezt egy nagyon veszélyes folyamatnak érzem” – emelte ki Polyák Gábor médiajogász.

A kormányzati hirdetésekkel kitömött médiumok félrevezető tartalmairól megkérdeztük a kommunikációs államtitkárt is, de ő csak az objektivitás fontosságát hangsúlyozta. „Mindig fontos a tényszerűség, tehát a videóknak vagy bármilyen sajtónak, akár a Hír TV-nek is és minden médiumnak feladata az, hogy a tájékoztatás megvalósuljon és a tájékoztatás objektív egyen” – emelte ki Tuzson Bence.

A Fidesz frakcióvezetője is korrektséget vár el, de szerinte ilyen és ehhez hasonló akciók beleférnek a kampányba. „Sokféle kampány, sokféle ember, sokféle stílus. Szabadság van, demokrácia, örüljünk ennek!” – nyilatkozta Gulyás Gergely.

Nyomtatásban is új szintre lépett a kampány

Nagykőrösön egy szóróanyag alapján a volt fideszes alpolgármester is Soros Györggyel együtt bontaná le a kerítést. Az önkormányzati kiadványban pedig azzal is riogatja a helyieket, hogy az ellenzéki képviselők 8000 török betelepítésén dolgoznak. László Ferenc szocialista képviselő szerint a választók nem dőlnek be az egyre röhejesebb kampánynak.

„Azért az emberek nem hülyék, tudják, hogy ez nem úgy működik, hogy ide most ukmukfukk, egyszer csak jön nyolcezer. Épp a jövő héten fogja a nagykőrösi képviselő-testület tárgyalni a Nagykőrösi Rendőrkapitányság tavalyi évi beszámolóját. A rendőrkapitány világosan, fehéren-feketén leírja, a tavalyi beszámolójában, hogy semmiféle migrációs gond, probléma nem volt a Nagykőrösi Rendőrkapitányság illetékességi területén” – mondta László Ferenc szocialista önkormányzati képviselő.

A zuglói helyi újságban a szocialista képviselő-jelölt, Tóth Csabát kígyóval a nyakában ábrázolják, mondván, a városrész polgármesterével, Karácsony Gergellyel együtt 100 milliót vettek el a zuglói gyerekektől. A cikk felett ugyanakkor egy helyreigazítást kénytelenek közölni, amely szerint erről már korábban kiderült, hogy valótlanság.