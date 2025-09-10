Egyre több település vezeti be az önazonossági szabályokat

Megosztás itt:

Összesen öt vármegye harmincegy települése alkalmazza valamilyen formában a települések önazonosságára vonatkozó törvényt. Szakértői szemmel nézve és a törvény adta lehetőségek ismeretében több ilyen intézkedésnek megvan a magyarázata, ám van, amelyik politikai felhangot kapott.

Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes jelentette be, hogy élni kíván a törvény adta lehetőséggel, ám végül a település visszalépett. Érdekesség egyébként, hogy a legtöbb önazonosságát védő település ebben a vármegyében található, Nógrádban és Szabolcs-Szatmár-Beregben öt, míg Pest vármegyében mindössze három ilyen települést talált a Magyar Nemzet. Utóbbi azért érdekes, mert mint ismert, pont a benépesülő agglomerációs települések az egyik csoport, amelyeknek az önazonosság-védelmi törvény hasznos eszköz lehet a gyors ütemű népességbővülés lassítására, az infrastruktúra bővítése, karbantartása ugyanis többletköltséget ró az önkormányzatokra.

