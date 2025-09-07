Egyre több nyugdíjas használja az élelmiszer-utalványt + videó

Megosztás itt:

Örömmel fogadták a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok a boltokban. Hétfőn kezdték el postázni az utalványokat, amellyel a kormány az áruházak indokolatlan áremeléseit próbálja kompenzálni - erről a miniszterelnök főtanácsadója beszélt közösségi oldalán.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója: "Az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország kormánya az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti. A postások a napokban már elkezdték kézbesíteni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványokat, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd."

Nyitrai Zsolt hozzátette: minden nyugdíjas számíthat az Orbán Viktor vezette polgári kormányra.

Az egyik hazai üzletlánc kommunikációs igazgatója felhívta rá a figyelmet: már az első napon is váltottak be az utalványokból, hétfő óta pedig napról-napra egyre többen használják fel a támogatást.