Egyre több kormányzati beruházás csúszik, a kötbér mégis rendre elmarad

A Bibó szakkollégium felújításán és a Nemzeti Lovardán is kormányközeli cégek dolgoznak – határidőre azonban egyik sem készül el. Az Együtt elnöke szerint a kormányzati beruházások nem szólnak másról, mint a lopásról.

„Jövő tavasszal lesz 30 éve, hogy az ELTE Bibó kollégiumában zászlót bontottunk. Vannak itt közöttünk, akik már az első lépéseknél is ott voltak, amikor még a manipulációk, a megfélemlítés és a rendőri erőszak korszakát éltük” – így emlékezett a Fidesz egykori bölcsőjére a vasárnapi Fidesz-kongresszuson az újraválasztott pártelnök-miniszterelnök.

A Bibó István Szakkollégium felújítását a kormány tavaly ősszel kezdte el, az eredeti terv szerint idén májusra kellett volna elkészülnie, hogy a vizes-vb egyik szálláshelye legyen. A munkákat a fejlesztési miniszter városában is sportcsarnokot építő Penta Industry végzi. A kivitelezés befejezését meghosszabbították, az új határidő november 15-e lett. A Ménesi úton azonban még ma is dolgoztak, és a határidővel párhuzamosan a költségek is nőttek, 405 millió forintról csaknem 600 millióra.

Csúszik a Nemzeti Lovarda átadása is. A határidőt itt többször módosították, az utolsó dátum 2017. október 31-e volt. A munkát eredetileg nettó 2,5 milliárd forintért vállalta el Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége, a Fejér-Bál Zrt., illetve a miniszterelnök vejéhez köthető West Hungária Bau Kft. Az összeget menet közben a vagyonkezelő megfejelte több mint 300 millió forinttal a pótmunkákra hivatkozva.

„A kivitelező már nyáron jelezte, hogy nem fog elkészülni október 31-ig. Tehát a kivitelezői késedelemről értesítette a megbízót és voltak egyeztetések tudomásom szerint. A kivitelezés késedelmének közműkiváltási okai is voltak. Tehát nem a kivitelező munkájában van a hiba” – közölte múlt héten Lázár János kancelláriaminiszter a kormányinfón.

Vagyis kötbérre nem tart igényt a kormány. Hasonló a helyzet a Bibó szakkollégium felújításánál is, ott a korábbi hírek szerint az illetékes önkormányzat késlekedett az építési engedély kiadásával.

Csak jelezni tudják

Az Együtt elnöke szerint ez már gyakorlat – Juhász Péter volt egyébként az, aki a margitszigeti Casino átadásának késlekedése és a kötbér elmaradása miatt feljelentést tett.

„Ahogy a Bibó szakkollégium nem készült el, ugyanígy a margitszigeti Casino sem készült el. Azokkal a funkciókkal, amelyekkel eredetileg felcímkézték, hogy ezért kell felújítani őket, nem láthatták el. Egy teljesen egyértelmű éltevékenység a címkézés a Fidesz részéről, így viszont az építkezéseken hihetetlen pénzeket tudnak kicsatornázni, el tudják lopni. Úgy tűnik, mintha szükség lenne ezekre a beruházásokra, közben nincsen szükség, de jelentős vagyonelemek kerülhetnek át így magánkezekbe, és úgy tűnik, ez a Fidesz célja” – nyilatkozta az Együtt elnöke.

Juhász Péter szerint azzal, hogy az ellenzék feljelentést tesz, csak jelezni tud, mert a rendőrség és az ügyészség „takargatja a Fidesz ügyeit”. A politikus hozzátette, érdemi vizsgálat csak kormányváltás után indulhat meg az állami beruházásokkal kapcsolatban.