Egyre több intézkedés lehetetleníti el a fővárosban közlekedő autósokat

A főpolgármester annak ellenére folytatja az autóforgalom korlátozását, hogy a gyalogos és kerékpáros kihasználtság csekély az érintett szakaszon, az autóval közlekedőknek viszont menekülőutat jelentene a rakpart a belváros elkerülésére.

De nem ez az egyetlen olyan intézkedése a főpolgármesternek, amivel megnehezíti az autósok életét. Még a járványhelyzet idején döntött úgy, hogy több pesti főútvonalon is egy sávra szűkíti az autós forgalmat. Bár akkor ideiglenes biciklisávokról beszélt, mostanra azok már véglegessé váltak. Legutóbb pedig azt jelentette be, hogy a 3-as metró pótlásához kialakított buszsávokat sem kapják vissza az autósok, ugyanis azokat is kerékpársávvá alakítja.

Arról sincs még végleges döntés, hogy az autósokat valaha visszaengedik-e a jelenleg még felújítás alatt álló Lánchídra. De Karácsony már a Nyugati téri felüljárót is ledózerolná.

Az autósok üldözését több baloldali vezetésű kerület is folytatja. Terézvárosban például a tervek szerint még idén több utcából is kitiltják a gépjárművezetőket.