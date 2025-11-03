Egyre több információ lát napvilágot a Tisza Párt nyugdíjelképzeléseiről + videó

Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó

Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Az Economist szerint Ukrajnának mintegy 400 milliárd dollárnyi támogatásra van szüksége.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista, hasonlóan az októberi esethez.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.