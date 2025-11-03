Egyre több információ lát napvilágot a Tisza Párt nyugdíjreform elképzeléseiről, miközben a kormány legutóbbi ülésén a 14. havi nyugdíj bevezetésének előkészítéséről beszélt. A Tisza szakértői korábban 20% körüli nyugdíjadóról beszélnek, ami értelmezhető egyén szintjén értelmezhető, de a nyugdíjrendszerben és a 65 éven felüli korosztály életvitelében mit jelentene? A kérdésre Szalai Piroska válaszolt.
Egyre több információ lát napvilágot a Tisza Párt nyugdíjelképzeléseiről + videó
2025. november 03., hétfő 12:00 | HírTV