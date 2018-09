Egyre több borsodi településen kapnak állandó állást a közmunkások

Egyre több borsodi településen helyezkednek el állandó munkára a közfoglalkoztatottak. Az elmúlt pár év alatt Arnóton és Hejőszalontán is a felére csökkent a közmunkások száma. A legtöbben a magasabb fizetés, és a családtámogatási kedvezmények miatt hagyják ott a közmunkát, és összeszerelő üzemekben, vagy betanított munkára alkalmazzák őket. Sokan az ország másik felébe is elköltöznek egy-egy munkahely miatt.

Már az őszi munkákra készülődnek a Borsod megyei Arnóton. A 2500 lakosú faluban minden területrendezési, és karbantartási munkát közfoglalkoztatottak végeznek. A teendő nem lesz kevesebb, a dolgozók száma azonban évről évre csökken.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„2016-ban volt a csúcspontunk, amikor 120 fővel dolgoztunk. Tavaly nyolcvan, illetve az éven már ötven fővel dolgozunk. Létszámunk csökkenése abból adódik, hogy sikerült munkahelyet találnia az embereknek, sikerült elhelyezkedni. Van, akik családostól a Dunántúlra költöznek, nagyobb lehetőségük van” – ismertette Kovácsné Kálai Ilona, közmunka-irányító.

A nagyobb fizetés, az állandó bejelentett munkahely, és a családtámogatási kedvezmények –ezek motiválják a közfoglalkoztatottakat, hogy állást keressenek, mondja az arnóti közmunka irányítója. A férfiak legtöbbször az építőiparban, a nők összeszerelő üzemekben, és konyhán helyezkednek el.

A közeli Hejőszalontán folyamatos képzésekkel igyekeznek felzárkóztatni a közmunkásokat. A faluban mindenki több bizonyítvánnyal is rendelkezik. „Most végeztem egy raktáros, targoncás tanfolyammal, nem szerettem volna munkakiesést, ezért bejöttem az önkormányzathoz egy-két hétre, viszont a TVK-n lesz nekem munkahelyem, el van intézve” – mesélte egy helyi.

A település polgármestere szerint a tanfolyamok nemcsak tudást adtak az embereknek, hanem arra is megtanították őket, hogyan kell dolgozni. Ennek köszönhető, hogy könnyebben el tudnak helyezkedni.

„Az utolsó 3-4 évben szinte megfeleződött a közmunkások száma. Amíg ezelőtt négy évvel 140 fő munkanélküli dolgozott az önkormányzatnál különböző projektekben, most 85 fő dolgozik. Most már keresni kellene a közmunkásokat, hál istennek azért az iparnak sikerül felszívni, különböző helyekre azért elmentek az emberek. A képzésből kifolyólag is, meg aki úgy gondolta, hogy kevés a közmunkás fizetése az elment valahová” – hangoztatta Anderkó József.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több mint 35 ezren élnek közmunkából. Regisztrált álláskeresőből is itt van a legtöbb, a megyében csaknem 30 ezer embernek nincs munkája.