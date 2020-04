Egyre több bejelentést kap az NMHH, rémhírekre is panaszkodnak

A koronavírus-járvány elleni védekezés első szakasza jövő hétvégén lezárul, ezért a kijárási korlátozások helyett új szabályokat fog megalkotni a kormány – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő hozzátette: megkezdődik a védekezés második szakasza, és fokozatosan újraindulhat az élet. A fő cél, hogy az újraindítás időszakban is meg tudjuk védeni a legveszélyeztetettebbeket. Szakértői vélemények és statisztikák indokolják a Kossuth Rádióban Orbán Viktor miniszterelnök által kilátásba helyezett, nagyvárosiakra és idősekre vonatkozó új intézkedéseket - mondta Orbán Balázs államtitkár az M1-en. 2383-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg. Ezzel 250 főre emelkedett az elhunytak száma, 401-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az országos tisztifőorvos közölte: már 877-en vannak kórházban, ebből 61-en lélegeztetőgépen. Biztató magyar kutatások folynak a koronavírus vérplazmából kinyert ellenanyagának felhasználásával kapcsolatban, egy betegnél máris elkezdték a használatát - mondta Müller Cecília. Pénteken is több kórházba érkezik jelentős mennyiségű védőeszköz-szállítmány - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Négy repülőgéppel újabb, a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök érkeztek pénteken Budapestre a Kína és Magyarország között működő légi hídon - nyilatkozta a közmédiának a külgazdasági és külügyminiszter. Az elmúlt hetek erőfeszítései nem voltak hiábavalóak, az egészségügyet sikerült felkészíteni a járvány tetőzésére - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az M1-en. A kormányszóvivő hozzátette: számítások szerint legkorábban május 3-án érheti el csúcsát a járvány, utána viszont már az a cél, hogy az élet egy szigorú menetrend szerint, de minél hamarabb visszatérjen a rendes kerékvágásba. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rémhírterjesztés abbahagyására és összefogásra szólította fel az ellenzéket Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán közzétett videóban cáfolta a tesztelésre, a halálozási mutatókra és a Pesti úti idősotthon ügyére vonatkozó ellenzéki állításokat. Újabb szúrópróbaszerű ellenőrzés erősítette meg, hogy nincs folyamatos orvosi ellátás a Pesti úti idősotthonban - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A Fidesz-frakció azt javasolja, hogy a parlament erősítse meg a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervét és szólítsa fel a végrehajtására - jelentette be Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán. A 13. havi nyugdíj visszavezetése növeli az idősek anyagi biztonságát - jelentette ki Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára. Negyven éve nem házasodtak annyian, mint februárban, és csaknem kilenc százalékkal több gyermek született az év első két hónapjában, mint egy évvel korábban - közölte Novák Katalin az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára az M1-en. Népirtással vádolja a kormányt a volt SZDSZ-es Ungár Klára. Szerinte a gazdaság újraindítása érdekében a kormány szabadjára fogja engedni a járványt. Nem fogja fel a körülötte zajló botrány súlyát Lackner Csaba - így reagált a kispesti Fidesz arra, hogy a volt szocialista képviselő egy nagy értékű terepjáró megvételéről beszél a Hír TV birtokába került hangfelvételen. Az Európai Unióban az egyik legszélesebb körű fizetéskönnyítést eddig is Magyarország biztosította az adózóknak - mondta Izer Norbert. Fizetési nehézség esetén megéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordulni, hiszen a hatóság jellemzően eleget tesz az ügyfelek kérésének - emelte ki az adóügyekért felelős államtitkár. Tizennyolc Fejér megyei településen 2,75 milliárd forintból indulnak bölcsődei fejlesztések a Terület- és településfejlesztési operatív program keretében - közölte a Fejér Megyei Önkormányzat. Magyarország számára előnyös és biztonságos hitelszerződés született a Budapest-Belgrád vasútvonal létrehozására Magyarország és Kína között - közölte Varga Mihály, miután aláírta a beruházás elindulásához szükséges hitelmegállapodást. A pénzügyminiszter kiemelte: a szerződés aláírásával megkezdődhet a beruházás, amellyel térségünk logisztikai központjává válhat Magyarország. A járványügyi szakemberek is egyetértenek abban, hogy szigorú biztonsági intézkedésekkel elkezdődhetnek az érettségi vizsgák május negyedikén - közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Négy nyelvvizsgaközpontnál 28 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A felhatalmazási törvénnyel kapcsolatban, Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaz az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága - mondta Kiszelly Zoltán politológus az M1-en. Operatív törzs: hajnal óta működik a régi hegyeshalmi határátkelő, a ki- és beléptetés folyamatos. A hét szomszédos ország közül egyedül Horvátországgal tudjuk valamennyi határátkelőnket nyitva tartani az ingázók számára, de a későbbiekben új határátkelők megnyitására is készülünk - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter. Világszerte 2 708 470-en fertőződtek meg a Covid-19 járványban, a halálesetek száma 190 858, a gyógyultaké pedig 738 486 a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint. Első alkalommal csökkent Romániában a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma: péntek volt az első nap, amikor a hatóságok több gyógyulásról, mint újonnan észlelt fertőzésről számoltak be. Ukrajnában a tervek szerint hamarosan elkezdik tömegesen tesztelni a lakosságot, hogy azonosítsák azokat, akiknek a szervezetében már megjelentek az új típusú koronavírusra válaszul termelődő antitestek, azaz már átestek a fertőzésen. Szigorú óvintézkedések mellett, fokozatosan indulhat újra az oktatás az ausztriai iskolákban májusban - jelentette be Heinz Fassmann oktatási miniszter. Fokozatosan enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országokban, a hivatalos szervek azonban továbbra is mindenkit arra kérnek, tartsa be az elővigyázatossági intézkedéseket, ne kockáztassa a megfertőződést. A cseh kormány felkéri a parlamentet, hogy május 25-ig hosszabbítsa meg a koronavírus-járvány elleni hatékonyabb védekezés érdekében március közepén kihirdetett és április 30-án lejáró szükségállapotot - közölte Jan Hamácek belügyminiszter. Túl magas a napi új igazolt fertőzések száma Németországban a koronavírus-járványt lassító korlátozások további lazításához a Robert Koch országos közegészségügyi intézet szerint. Olaszországban regisztrálták eddig az új koronavírus-járvány legtöbb halottját Európában, és a hivatalos adatok szerint közülük több mint hétezren idősotthonokban veszítették életüket. Április 27-től négy szakaszban indul újra az élet Olaszországban a koronavírus-járvány elvonulása után, amelynek részleteit a Corriere della Sera című napilap közölte. A francia parlament végleg elfogadta a koronavírus-járvány miatt módosított költségvetést és a 110 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot. Emmanuel Macron francia államfő szerint egyelőre nincs konszenzus az Európai Unió tagállamai között a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett régiók és ágazatok pénzügyi támogatásáról. Spanyolországban ezen a héten másodszor csökkent 400 alá az új típusú koronavírus okozta napi halálozás. Az orosz főváros összes egészségügyi dolgozóján antitest-gyorsszűrést fognak elvégezni - jelentette ki Anasztaszija Rakova moszkvai polgármester-helyettes. Izraelben a könnyítések újabb szakasza keretében szinte minden bolt kinyithat szombat estétől, csak a fedett helyen lévő bevásárlóközpontok maradnak továbbra is zárva - jelentette a közszolgálati rádió. Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök pedig a nyár végére jósolta a járvány végét. A demokrata többségű amerikai képviselőház is elfogadta a 484 milliárd dolláros gazdasági csomagtervet, miután a republikánus többségű szenátus kedden már megszavazta azt. Több nagy húsfeldolgozó után immár egyre több vágóhíd is bezár az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány miatt. A magyar kormány hatmillió forint értékű, párnákat és takarókat tartalmazó segélyszállítmánnyal segíti a migrációs helyzet kezelését Görögországban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Két embert megöltek Diósdon - egy 18 éves férfit gyanúsítanak a gyilkossággal. Szombaton és vasárnap egy forgalmi sáv részleges lezárása mellett mossák a budapesti Árpád hidat - közölte a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. A magyar férfi kézilabda-válogatott kijutott a jövő januári, egyiptomi világbajnokságra, a női csapat pedig a decemberi, dán-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra, miután az európai szövetség törölte a két selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseit. A Telekom Veszprém bejutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, mivel az európai szövetség végrehajtó bizottsága törölte az egyenes kieséses szakaszt. Magyar Kajak-Kenu Szövetség: Kisebb versenyekkel júliusban kezdődhet el a hazai kajak-kenu szezon, a gyorsasági magyar bajnokságok a különböző korosztályokban pedig augusztusban és szeptemberben zajlanak majd. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése alapján nem változik a jövő nyárra halasztott - részben budapesti rendezésű - labdarúgó Európa-bajnokság neve és logója. Mori Josiro, a tokiói olimpia szervezőbizottságának vezetője szerint jövő nyárról semmiképpen sem lehet tovább halasztani a játékokat.